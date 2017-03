Mike Hall/ E’ morto in gara il ciclista britannico investito da un auto durante la Indian Pacific Wheel (oggi)

(LaPresse)

MIKE HALL, E’ MORTO IL CICLISTA BRITANNICO INVESTITO DA UN AUTO (ULTIME NOTIZIE, OGGI) –Mike Hall, famoso ciclista britannico è morto dopo essere stato investito da un auto in corsa, mentre era impegnato nella gara della Indian Pacific Wheel, competizione che si svolge su due ruote sul continente australiano, da Perth e Sidney. Al momento non ci sono ancora note le modalità dell’incidente mortale che ha coinvolto Mike Hall, che pare sia avvenuto nei pressi di Williamsdale e proprio lì ha perso la vita il ciclista inglese, di anni 35. Campione nelle corse sulle lunghe distanza, Mike Hall aveva intrapreso la tappa della Indian Pacific Wheel di oggi, da favorito per la vittoria, e secondo nella classifica generale di questa impegnativa competizione, che ha avuto inizio il 18 marzo scorso da Perth. La direzione di gara, a quanto pare si era insospettita quando d’improvviso nei pressi di Williamsdale aveva smesso di ricevere dati dal suo localizzatore Gps: in seguito a questa terribile incidente ovviamente la direzione di gara ha deciso di annullare l’edizione 2017. Mike Hall aveva raggiunto la fama internazionale nel giugno 2012 quando era riuscito a completare in 92 giorni il giro del mondo in bici: record personale registrato per raccogliere fondi in favore di un’associazione che si occupa della sopravvivenza dei bambini asiatici.

