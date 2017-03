Napoli Juventus/ "Higuain traditore, e la 'ndrangheta nel cuore della Juve", lo sproloquio di De Magistris!

Juventus Napoli, Higuain traditore? - LaPresse

NAPOLI JUVENTUS: IL SINDACO DE MAGISTRIS ATTACCA I BIANCONERI, AGNELLI E HIGUAIN (OGGI 31 MARZO 2017) - Napoli Juventus sarà una partita ad alta tensione per vari motivi e la ‘temperatura’ al San Paolo potrebbe diventare ancora più alta dopo le dichiarazioni di Luigi De Magistris. Non si può certo dire che il sindaco di Napoli voglia abbassare la tensione, anzi le dichiarazioni concesse in un’intervista a Il Fatto Quotidiano rischiano di rendere la serata di domenica ancora più incandescente. Nel mirino di De Magistris ci sono infatti sia il "traditore" Gonzalo Higuain sia la società Juventus, in merito al recente coinvolgimento di Andrea Agnelli in un’inchiesta sulla ’ndrangheta, che in ambito sportivo è costato al presidente della Juventus il deferimento. La prima picconata è riservata al Pipita, da idolo a traditore di Napoli quando ha deciso di passare in bianconero: “Higuain? Poteva andare via certo, ma andare alla Juventus… Tradimento? Il concetto di tradimento è legato all'amore. I tifosi sono molto arrabbiati, basta farsi un giro per il web, sui social, guardare i fotomontaggi. Può tornare a Napoli ma deve accettare fischi e pernacchie".

Sperando che non si vada oltre “fischi e pernacchie” per il grande ex, ancora più significative sono le parole su Andrea Agnelli, anche perché arrivano da un ex magistrato quale è De Magistris. Il sindaco di Napoli, in riferimento all'inchiesta Alto Piemonte sulle infiltrazioni al Nord della ’ndrangheta, che hanno coinvolto pure Andrea Agnelli, e alle polemiche sul deputato della commissione Antimafia Taglialatela, fotografato con la sciarpa "Juve merda”, si è espresso in questo modo: "Il fatto (la foto di Taglialatela, ndR), per quanto discutibile, non è paragonabile all'inchiesta Juventus. E trovo scandaloso il silenzio dei giornali. Ne parlate solo voi del Fatto. La 'ndrangheta nel cuore della Juventus è un fatto gravissimo". Un attacco a 360 gradi contro i bianconeri, che renderà ancora incandescenti le due partite in tre giorni al San Paolo, perché dopo il match di Serie A di domenica sera ci sarà mercoledì la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

