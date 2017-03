Niccolò Campriani/ Lascio la carabina e faccio l’ingegnere, ma per Tokyo 2020… (ultime notizie, oggi)

Niccolò Campriani (da Facebook)

NICCOLO’ CAMPRIANI, LASCIO LA CARABINA E FACCIO L’INGEGNERE (ULTIME NOTIZIE, OGGI) - Il tre volte campione olimpico Niccolò Campriani depone la sua carabina e abbandona l’attività agonistica: “perché ora la priorità della mia vita è fare l'ingegnere”. Dopo le grande emozioni che ha regalato a tutta Italia quest’estate alle Olimpiadi brasiliane l’atleta plurivincitore nel tiro a segno ha deciso di abbandonare il suo gruppo sportivo, le Fiamme Gialle, abbandonando così l’attività professionistica per dedicarsi alla sua altra vocazione professionale, dove a quanto pare le richieste non mancano,visto che ha già ricevuto offerte di lavoro dalla Silicon Valley e anche dall’Italia: “Diciamo che prima ero un tiratore che faceva anche l'ingegnere, ora sarò un ingegnere che qualche volta si dedicherà al tiro". Campriani, fiorentino, con una laurea in ingegneria manageriale alla Western Virginia University ha vinto 3 ori olimpici e un argento ( a Rio per la carabina 50 m da tre posizioni e carabina aria compressa 10 m, a Londra 2012 oro per la carabina 50m tre posizioni e argento carabina 10 m aria compressa), oltre che un innumerevole quantità di premi nazionali, continentali e mondiali: ma la porta non è ancora chiusa. Niccolò Campriani non ha chiuso per sempre con il tiro a segno agonistico, anzi lascia intendere che alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 ci sarà, magari nella nuova prova mista con la compagna tiratrice Petra Zublasing: “Di sicuro non farò più la carabina tre posizioni, ma per l'aria compressa vedremo, a Tokyo ci sarà la gara a coppie e con Petra, chissà...”.non è mancato chiaramente un commento del presidente del Coni Giovanni Malagò che sull’addio di Campriani alla carabina ha dichiarato: “Al momento Niccolò Campriani lascia le Fiamme Gialle e l'attività agonistica. La speranza, lui lo sa perché ne abbiamo già parlato, è che gli ritorni l'entusiasmo dopo un periodo sabbatico di un anno o due perché è una grande risorsa del movimento sportivo italiano e non solo. Speriamo di vederlo ancora protagonista a Tokyo 2020”

