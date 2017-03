Probabili Formazioni Serie A/ News, tutti gli schieramenti delle partite (30^ giornata)

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (30^ GIORNATA, 1-2-3 APRILE 2017)- Dopo la sosta per le nazionali il campionato di serie A torna protagonista in questo primo weekend di aprile con la sua 30^ giornata: andiamo quindi a vedere partita per partita le probabili formazioni che scenderanno in campo in questo 11^ turno del girone di ritorno. Faremo quindi particolare attenzione a indisponibili e squalificati, partendo ovviamente dai due anticipi del sabato ovvero Sassuolo-Lazio e Roma-Empoli, attesi rispettivamente alle ore 18.00 e 20.45 di questo sabato 1 aprile 2017,prima di procedere con i sette incontri programmati per domenica e il posticipo tra Inter e Sampdoria, atteso al Meazza lunedì sera.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO – Per l’anticipo alla Dacia Arena Di Francesco potrebbe dover rinunciare a Defrel che soffre di un fastidio alla caviglia, ma ritrova Acerbi e Letschert, con il primo portano ad entrare in campo fin dal primo minuto. Inzaghi e la Lazio invece devono fare i conti con il prossimo derby con la Roma in Coppa Italia: in questo senso De Vrij e Lukaku potrebbero essere tenuti preventivamente in panchina a favore di Hoedt, che poco ha brillato in nazionale, e uno tra Basta e Wallace.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-EMPOLI- In casa Roma si è fermato De Rossi, per una brutta botta alla schiena ma dovrebbe esserci per il derby in Coppa Italia: con Strootman squalificato, Spalletti dovrebbe optare per un centrocampo formato dal duo Paredes-Grenier. Sempre in vista della Tim cup, possibile maglia da titolare per Mario Rui, oltre al ballottaggio Bruno Peres-Perotti. In casa Empoli Martusciello dovrà fare a meno di Costa e Dioussè per squalifica: dubbi in attacco coi ballottaggi Maccarone-Marilungo e Thiam-Pucciarelli.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-UDINESE – Per Torino-Udinese Mihajlovic dovrebbe fare nuovamente ameno di Obi, mentre potrebbe relegare in panchina Benassi per un po’ di riposo dopo le belle cose viste con la nazionale U21: stessa sorte annunciata anche per Ljiajc, mentre Acquah dopo il gol segnato all’Inter potrebbe essere riconfermato a centrocampo. Delneri per la partita all’Olimpico potrebbe essere costretto a fare a meno nuovamente di Thereau e Karnezis (dentro quindi ancora Scuffet) in difficoltà nei recuperare i rispettivi acciacchi, mentre in attacco verrà confermato Perica assieme a Zapata e De Paul.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CROTONE – Per Chievo-Crotone, il tecnico Maran rimane in dubbio sul ballottaggio tra Gobbi e Frey: il primo pare non aver ancora pienamente recuperato da alcune noie muscolari. Ritornano invece eleggibili per la formazione titolare sia Gakpè che Meggiorini: probabile panchina quindi per Pellissier. In casa Crotone, Trotta rimane in dubbio con Acosty (con conseguente cambiamento di modulo) e Tonev per fare coppia con Falcinelli in attacco, mentre ritornano a disposizione di Nicola Claiton e Mesbah.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BOLOGNA – Per Fiorentina Bologna Sousa dovrà fare a meno di Gonzalo Rodriguez, squalificato, oltre che di Bernardeschi sofferente alla caviglia: torna però a disposizione Tomovic, che si gioca una maglia con Salcedo. Da valutare anche l’inserimento di Saponara, magari al posto di Ilicic per un posto dietro a Kallinic. Per Donadoni sono due le assenze annunciate, ovvero Pulgar (me decisione del giudice sportivo) e Rizzo, il cui rientro è dato al massimo per le ultime giornate di campionato. Nel 4-3-3 Viviani e Krejci potrebbero avere una chance fin dal primo minuto, ma concorrenza di Taider e Helader è forte.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ATALANTA – in vista di Genoa Atalanta Mandolini nutre un unico dubbio che è Izzo, le cui noie muscolari rimangono da valutare per la partita al Marassi: Burdisso riprenderà le fila della difesa dopo la squalifica, mentre Ntcham e Rigoni si giocano un posto a centrocampo. Da parte bergamasca Gasperini ritrova Caldara e Conti, che si giocano una maglia con Zukanovic e Hateboer: in casa Atalanta da valutare le condizioni di Berisha (ma è prontissimo Gollini dalla panchina).

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CAGLIARI – Per questo match della 30^ giornata i rosanero salutano Diamanti squalificato (sostituito da Bruno Henrique) ma ritrovano Rispoli e Andelkovic: da valutare l’ingresso di Balogh al posto di uno tra Jajalo e Embalo. Rastelli dovrà fare i conti oggi anche con l’alto numero di diffidati, a rischio per la partita contro il Torino: Isla dovrebbe essere in gruppo, fuso orario a parte, ma nel caso il cileno sarà sostituito da Salamon,mentre Borriello potrebbe essere preferito su Sau.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA MILAN – Per il match all’Adriatico Zeman dovrebbe fare ancora a meno di Stendardo e Coda, ma ritrova Caprari che dovrebbe essere sicuro di una maglia da titolare contro i rossoneri: con lui in attacco non dovrebbero mancare Cerri e Benali, mentre a centrocampo Muntari se la gioca alla pari con Bruno. Montella e il suo Milan potrebbero perdere Gustavo Gomez, che si aggiunge quindi alla già nutrita infermeria: oltre a questo i soliti ballottaggi tra Locatelli e Sosa, Vangioni-Zapata e Bacca-Lapadula.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-JUVENTUS – Eccoci al big match della 30^ giornata, ovvero Napoli-Juventus, dove oltre a Tonelli e Pjaca i due tecnici dovrebbero aver a disposizione l’intera rosa con appena due casi dubbi, ovvero Hysaj e Benatia. Formazione da combattimento per Sarri, con il tridente leggero con Mertens, Callejon e Insigne, con Reina e la coppia centrale Albiol-Koulibaly fissi in difesa. Allegri non dovrebbe rinunciare domenica al 4-2-1-3, visto il rientrato allarme per Dybala, che sarà sulla trequarti a sostegno del grande ex Gonzalo Higuain, assieme a Mandzukic e Cuadrado.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA – Formazione al completo per Pioli in vista di Inter-Sampdoria: Medel e Icardi sono sicuri della maglia da titolare mentre ritornano i classici ballottaggi in difesa Ansaldi-Murillo. Da valutare per i nerazzurri il ruolo di Banega, la cui titolarità è insidiata da Brozovic e Joao Mario. Giampaolo fresco di rinnovo, per la 30^giornata di Serie A dovrà invece fare a meno di Schick e Muriel, con il primo pronto ad essere sostituito da uno tra Budimir e Linetty. Altri dubbi nel settore alto della probabile formazione blucerchiata, con Bruno Fernandes, Praet e Budimir in cerca di un posto.

© Riproduzione Riservata.