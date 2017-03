Probabili formazioni/ Roma Empoli: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Roma Empoli, Foto LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Roma-Empoli si gioca alle ore 20:45 di sabato 1 aprile e rappresenta il secondo anticipo nel programma della trentesima giornata di Serie A 2016-2017. Una partita che per entrambe è importante: la Roma continua a credere nello scudetto e, poichè domenica la Juventus va a giocare a Napoli, questo turno potrebbe dare una svolta al campionato dei glallorossi che, però, devono anche blindare il secondo posto. L’Empoli è virtualmente salvo, ma in crisi di risultati: per adesso spera nel fatto che le ultime tre non abbiano una striscia di risultati utili, ma in casa toscana sanno ben di dover iniziare a mettere qualche punto in cascina per evitare di soffrire troppo. Andiamo dunque a leggere dubbi e certezze dei due allenatori studiando nel dettaglio le probabili formazioni di Roma Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Centrocampo da reinventare per l’ex Luciano Spalletti: Strootman è squalificato, De Rossi ha subito un duro colpo alla schiena nell’amichevole della Nazionale e dunque sarà out per questa partita, provando a recuperare per il derby di Coppa Italia. In mezzo al campo ci sarà sicuramente Leandro Paredes, l’altra maglia dovrebbe essere di Grenier che tornerà così titolare, a meno che Spalletti non decida invece di arretrare la posizione di Nainggolan mandando in campo Perotti sulla trequarti. A proposito: la necessità di rimontare nel derby lascia intendere che domani sera Spalletti dovrebbe operare un po’ di turnover nella sua formazione. Per esempio, Salah potrebbe rimanere fuori a favore di uno tra Perotti e Nainggolan, mentre sulla corsia sinistra Mario Rui (altro grande ex della sfida) sembra favorito su Emerson Palmieri. Dzeko, reduce da un altro gol con la maglia della Bosnia, sarà in campo: troppo importante la possibilità di accorciare sulla Juventus per lasciare fuori l’attaccante. Bruno Peres dovrebbe giocare sulla fascia destra, mentre per quanto riguarda la difesa potremmo vedere Juan Jesus al posto di Manolas che è reduce dall’impegno con la nazionale, ma a conti fatti anche lo schieramento arretrato dovrebbe rimanere lo stesso di sempre, con Szczesny che giocherà sabato lasciando spazio ad Alisson per la Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - L’Empoli si presenta all’Olimpico senza gli squalificati Andrea Costa e Dioussé, e con Andrés Tello ancora fuori dai giochi: situazione difficile quella per Giovanni Martusciello, che conferma la difesa capitanata da Skorupski (portiere in prestito dalla Roma), con Laurini e Pasqual terzini e Bellusci esterno, a completare la linea sarà quel Federico Barba che nel vivaio giallorosso è cresciuto ed è stato un grande protagonista in Primavera. Il sostituto naturale di Dioussé, sia pure con caratteristiche leggermente diverse, è José Mauri: sarà dunque lui ad andare in campo dal primo minuto, mentre restano invariate le due mezzali che saranno Krunic e Daniele Croce. Il trequartista sarà El Kaddouri; la buona notizia è che la sosta ha permesso a Martusciello di recuperare Mchedlidze, il georgiano dunque si gioca una maglia da titolare con Maccarone mentre Thiam sembra maggiormente in ballottaggio con uno tra Pucciarelli e Marilungo, ma è già una buona cosa che l’allenatore dell’Empoli possa scegliere avendo tutti i suoi attaccanti a disposizione (spesso e volentieri non è stato così nel corso di questa stagione).

ROMA EMPOLI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Roma Empoli, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv del satellite, ovvero Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI

ROMA (4-3-3): 1 Szczesny; 2 Rudiger, 20 Fazio, 44 Manolas; 13 Bruno Peres, 5 L. Paredes, 7 Grenier, 21 Mario Rui; 11 Salah, 4 Nainggolan; 9 Dzeko

A disposizione: 19 Alisson, 18 Lobont, 15 Vermaelen, 3 Juan Jesus, 33 Emerson P., 30 Gerson, 8 Perotti, 92 El Shaarawy, 10 Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: Strootman

Indisponibili: Florenzi, De Rossi

EMPOLI (4-3-1-2): 28 Skorupski; 2 Laurini, 6 Bellusci, 19 F. Barba, 21 Pasqual; 33 Krunic, 5 José Mauri, 11 D. Croce; 10 El Kaddouri; 7 Maccarone, 27 Thiam

A disposizione: 23 Pelagotti, 1 Pugliesi, 3 Zambelli, 13 Veseli, 24 Cosic, 4 Dimarco, 17 Zajc, 77 Buchel, 20 Pucciarelli, 89 Marilungo, 9 Mchedlidze

Allenatore: Giovanni Martusciello

Squalificati: A. Costa, Dioussé

Indisponibili: A. Tello

