Probabili formazioni/ Sassuolo Lazio: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Sassuolo Lazio apre il programma della trentesima giornata di Serie A 2016-2017: le due squadre scendono in campo sabato 1 aprile alle ore 18. Archiviata la sosta per le nazionali, la Lazio riprende la caccia al quarto posto: i biancocelesti devono difendere la loro posizione per entrare direttamente nella prossima Europa League, ma Simone Inzaghi deve anche tenere lo sguardo fisso sul derby di Coppa Italia che potrebbe consegnargli l’accesso alla finale. Dall’altra parte il Sassuolo non ha più motivazioni: già salvo, proverà a chiudere con quanti più punti possibile per rendere il suo campionato tutto sommato accettabile. Aspettando il calcio d’inizio di domani, andiamo dunque a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Sassuolo Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - Eusebio Di Francesco recupera alcuni dei suoi difensori ma perde Mazzitelli e potrebbe dover fare a meno di Defrel, che si è allenato a parte ed è in forte dubbio (potrebbe andare al massimo in panchina). Al centro dell’attacco ci sarà allora Matri, che peraltro è un ex avendo indossato lo scorso anno la maglia della Lazio; al suo fianco non si cambia con Domenico Berardi e Politano che dovrebbero essere confermati come esterni del tridente offensivo. A centrocampo giocano i soliti tre, diventati titolari nel corso del tempo: in mezzo Missiroli, una delle due mezzali sarà Duncan mentre Lorenzo Pellegrini, che ha segnato con l’Under 21 contro la Spagna (gol purtroppo inutile) andrà a giocare come interno sulla destra. Per quanto riguarda la difesa, come detto le buone notizie sono i recuperi di Acerbi e Letschert; è tornato in gruppo anche Gazzola che contende una maglia da titolare a Lirola, in mezzo allo schieramento Acerbi sarà titolare e al suo fianco potrebbe esserci proprio Letschert, così da schierare Peluso nel suo ruolo naturale di terzino sinistro (in alternativa sulla corsia agirebbe Dell’Orco come nelle ultime uscite).

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Rosa al completo per la Lazio, ma come detto Simone Inzaghi avrà il derby tra pochi giorni: quasi certamente non vedremo De Vrij, che si è infortunato in nazionale e dunque sarà tenuto a riposo cercando il recupero per il prossimo martedì. A fare coppia con Hoedt in difesa dovrebbe quindi essere Wallace, con Radu schierato sulla corsia sinistra e Basta che parte favorito rispetto a Patric per la fascia destra. A centrocampo Milinkovic-Savic torna dalla squalifica: il giovane serbo va verso una maglia da titolare e a conti fatti Inzaghi non dovrebbe cambiare il suo centrocampo, che è uno dei grandi segreti del quarto posto in campionato e di una stagione più che positiva. Qualche modifica potrebbe arrivare nel tridente, dove come al solito Keita Balde Diao e Lulic si giocano il posto di esterno sinistro: difficile dire oggi chi possa essere in campo dal primo minuto, più facile ipotizzare che sull’altra corsia ci sarà Felipe Anderson mentre al centro giocherà Ciro Immobile, che lo scorso venerdì ha segnato contro l’Albania il suo sesto gol in Nazionale.

SASSUOLO LAZIO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Sassuolo Lazio, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv del satellite, ovvero Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 20 Lirola, 55 Lestschert, 15 Acerbi, 13 Peluso; 6 Lo. Pellegrini, 7 Missiroli, 32 Duncan; 25 D. Berardi, 10 Matri, 16 Politano

A disposizione: 79 Pegolo, 1 Pomini, 23 Gazzola, 28 Cannavaro, 5 Antei, 39 Dell’Orco, 12 Sensi, 21 Aquilani, 27 F. Ricci, 9 Iemmello, 11 Defrel, 90 Ragusa

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Mazzitelli, Magnanelli, Biondini

LAZIO (4-3-3): 1 Strakosha; 8 Basta, 15 Wallace, 2 Hoedt, 26 Radu; 16 Parolo, 20 Lucas Biglia, 21 Milinkovic-Savic; 10 Felipe Anderson, 17 Immobile, 19 Lulic

A disposizione: 22 Marchetti, 55 Vargic, 4 Patric, 3 De Vrij, 15 Bastos, 6 J. Lukaku, 96 Murgia, 11 Crecco, 25 C. Lombardi, 18 Luis Alberto, 9 F. Djordjevic, 14 Keita B.

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: -

