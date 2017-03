Pronostici Serie B (LaPresse)

PRONOSTICI SERIE B, LE SCOMMESSE E LE QUOTE DEGLI ANTICIPI (OGGI, 33^ GIORNATA) – Il campionato di Serie B torna protagonista con la 33^giornata, che sarà aperta oggi venerdi 31 marzo 2017 da ben due anticipi: sono infatti attesi per questa sera le partite Avellino Spal e Cesena Frosinone. Incontri quindi molto impegnativi i cui risultati potrebbero spostare non poco gli equilibri nella graduatoria della cadetteria. Andiamo quindi a vedere i pronostici stilati dalla nostra redazione per questi anticipi della 33^ giornata: si è ovviamente tenuto in conto dei numerosi dati a disposizione, nel tentativo di individuare il possibile esito delle sfide in programma.

Pronostico Avellino Spal (ore 19.00) – La 33^ giornata di Serie B avrà inizio con un classico scontro testa coda: la formazione irpina è infatti alla 14^ piazza e parte da sfavorita nel match contro la Spal, secondo con appena un punto di distacco dalla capolista. Non è però solo la classifica a consegnare alla compagine spallina il titolo di favorita: la partita di andata di questa stagione aveva visto un largo successo dei ferraresi, che dimostrano anche uno stato di forma migliore, viste le 3 vittorie conseguite nelle ultime 5 partite disputate. Pronostico favorevole alla Spal.

Pronostico Cesena Frosinone (ore 21.00) – Classifica a parte fare un pronostico per il secondo anticipo di questo intenso turno di serie B appare piuttosto complicato: il Frosinone registra si un miglior piazzamento in classifica e un buono stato di forma (4 risultati utili in 5 partite disputate), ma la compagine romagnola spesse volte in casa ha regalato non poche emozioni ai proprio tifosi. Il Cesena inoltre porta con se anche uno storico recente e meno recente positivo, oltre alla volontà di mettere in cassaforte la salvezza. Pronostico: X2

