Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (oggi, 33^ giornata)

Risultati Serie B (Foto LaPresse)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEGLI ANTICIPI (33^ GIORNATA, 31 MARZO 2017) - La Serie B 2016-2017, che si appresta a vivere la 33esima giornata, torna a giocare con il calendario consueto: vale a dire tra venerdì e sabato, dopo aver spostato di un giorno il suo programma per la sosta della Serie A. In questo turno non c’è nessun posticipo alla domenica, ma in compenso avremo due anticipi di venerdì: alle ore 19 Avellino-Spal, alle ore 21 Cesena-Frosinone.

Una serata, quella del 31 marzo, che rischia di cambiare e spostare gli equilibri in vetta alla classifica: le prime due della classe affrontano infatti due trasferte, subito dopo aver giocato la sfida diretta che, vinta 2-0 dal Frosinone sul campo della Spal, ha nuovamente portato i ciociari al primo posto della graduatoria. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA

Oggi le due squadre salirebbero a braccetto in Serie A: un obiettivo già fissato dal Frosinone ad un anno dalla retrocessione, un traguardo che sarebbe storico per una Spal che, neopromossa dalla Lega Pro, aveva costruito una squadra per un campionato tranquillo e magari di classifica medio-alta ma non pensava certamente che a fine marzo sarebbe stata padrona del proprio destino per la salita nella massima serie. Giornata importante dunque: per entrambe vincere significherebbe mettere ancora più pressione al Verona, la favorita d’obbligo alla vigilia ma in netto e costante calo.

Ovviamente bisogna parlare anche delle due squadre che giocano in casa: Avellino e Cesena sono impegnate nella corsa per la salvezza. Gli irpini hanno 37 punti e difendono quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout; il Cesena di punti ne ha 34 e dunque solo uno di margine sulla diciottesima posizione. Partite delicate e cruciali: non sono tante le squadre in grado di fare punti contro Frosinone e Spal, dunque vincere vorrebbe dire sparigliare le carte.

Non solo: per l’Avellino i tre punti oggi significherebbero anche tornare virtualmente in corsa per i playoff. Vero che in ogni caso ci sarebbero 6 lunghezze da recuperare e che le altre squadre dovranno ancora giocare, ma la Serie B a 22 formazioni ci ha insegnato che tutto è possibile e l’Avellino, che supererebbe intanto l’Ascoli portandosi in tredicesima posizione, potrebbe provarci.

Staremo dunque a vedere quello che succederà in questi due anticipi della 33esima giornata; Spal e Frosinone sono le favorite d’obbligo, ma per gli estensi c’è il sempre difficile compito di ripartire dopo una sconfitta che ha spezzato una lunga striscia positiva, con tutto quello che, mentalmente e psicologicamente, questo può comportare.

SERIE B 2016-2017, 33^ GIORNATA

ore 19:00 Avellino-Spal

ore 21:00 Cesena-Frosinone

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Frosinone 59

Spal 58

Verona 55

Perugia, Benevento (-1) 48

Cittadella, Bari 47

Virtus Entella, Novara 46

Spezia 45

Carpi 44

Salernitana 42

Ascoli 38

Avellino 37

Pro Vercelli 35

Cesena, Vicenza 34

Latina, Brescia 33

Trapani 32

Pisa (-4) 31

Ternana 29

