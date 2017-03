Ascoli Novara/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, risultato live (Serie B, oggi)

DIRETTA ASCOLI NOVARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 4 MARZO) - Ascoli-Novara, diretta dall'arbitro Marco Mainardi sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide che animeranno la ventinovesima giornata di Serie B. Allo stadio Cino e Lillo Del Duca si affronteranno due squadre con stati di forma completamente opposti. L'Ascoli, reduce da due sconfitte consecutive e che ha visto avvicinarsi la zona retrocessione, e il Novara, che ha vinto le ultime tre partite portandosi all'ottavo posto, in coabitazione con il Perugia. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

L'Ascoli ha avuto una scia di risultati positivi che lo aveva condotto nei pressi della parte nobile della classifica, soprattutto grazie alle prestazioni del tridente d'attacco, che stava regalando grandi soddisfazioni al presidente e ai tifosi. Le ultime due sconfitte hanno ridimensionato le ambizioni della squadra, che naturalmente preferisce una salvezza tranquilla, obiettivo ampiamente alla portata. Il Novara nella prima parte di stagione non aveva entusiasmato, deludendo le attese che lo vedevano come uno dei club favoriti per la promozione. La semifinale playoff dello scorso anno era stato un traguardo importante, raggiunto dopo aver eliminato una delle favorite per la promozione come il Bari.

Per questo gli addetti ai lavori si aspettavano qualcosa in più dalla squadra di Roberto Boscaglia, che con nove punti consecutivi si è portata nelle posizioni che le spettano. Tuttavia il lavoro non è ancora ultimato, visto che la parte saliente della stagione arriva proprio ora. Servirà molta lucidità nei prossimi match, per insediarsi in zona playoff e non uscirne più.

Cominciamo a stilare le probabili formazioni, partendo dall'Ascoli Picchio di mister Alfredo Aglietti. Il modulo di gioco utilizzato sarà 4-3-3 e vedrà l'utilizzo fra i pali dell'estremo difensore Lanni, sostenuto nella sua azione di difesa dal terzino destro Almici, dal terzino sinistro Felicioli e dai due difensori centrali Mengoni e Gigliotti, che è andato in gol nell'ultima partita persa sul campo dello Spezia. Il centrocampo a tre sarà composto dal mediano di costruzione Addae, che dialogherà con la mezzala destra Bianchi e con la mezzala sinistra Cassata. Aglietti non cambierà il tridente offensivo, che ha mostrato un'ottima intesa nelle precedenti uscite. Gli interpreti dunque saranno Bentivegna, nel ruolo di ala destra, Orsolini nel ruolo di ala sinistra e Favilli in posizione di unica punta centrale.

Modulo sulla carta meno offensivo per il Novara, che metterà in campo un complesso 3-4-1-2. Il portiere titolare sarà il capitano da Costa, protetto nel mezzo da Lancini, sul centro-sinistra da Mantovani e sul centro-destra da Troest. Quest'ultimo è stato l'autore del gol vittoria nell'ultima sfida contro il Benevento. A centrocampo i due interni saranno Casarini e Cinelli, che costituiranno un autentico muro davanti alla difesa. Sulle fasce invece si prodigheranno l'esterno destro Dickmann e l'esterno sinistro Chiosa, due calciatori con caratteristiche prettamente difensive, che dovranno fare la spola lungo le corsie. Il fulcro del gioco dei piemontesi sarà il trequartista Gianluca Sansone, catalizzatore di palloni, che dovrà mandare in porta le due punte centrali, che saranno Lukanovic e Macheda.

La gara sarà molto bella e intensa. Nessuna delle due squadre si preoccupa di scoprirsi e cerca sempre l'affondo, quindi c'è la possibilità di vedere molti cambi di gioco e verticalizzazioni improvvise alla ricerca degli attaccanti. Un ruolo chiave potrebbe essere quello di trequartista, interpretato da Sansone. L'Ascoli potrebbe trovare difficoltà a difendere in quella zona, dovendo collassare sul folletto lucano e lasciando qualche metro di spazio ai due attaccanti. L'utilizzo degli esterni di centrocampo sarà utile a chiudere le iniziative dei due attaccanti esterni dell'Ascoli, molto bravi a saltare l'uomo e a mettere il pallone nel cuore dell'area di rigore.

Per concludere l'analisi pre-match è indispensabile osservare le quote relative alla sfida fra Ascoli e Novara. Secondo l'agenzia di scommesse Intralot la vittoria casalinga dell'Ascoli Picchio paga 2.60 e mette i marchigiani in posizione di vantaggio. Il pareggio invece paga 3 volte la posta, il successo esterno del Novara 2.90 volte l'importo giocato. Vedremo come finirà Ascoli Novara, sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, match che gli appassionati abbonati a Sky potranno seguire in diretta tv sul canale 255 del bouquet satellitare (Sky Calcio 5) con diretta streaming video via internet garantita a tutti coloro che si collegheranno sul web sul sito skygo.sky.it mentre su Sky Supercalcio (206) ci sarà Diretta Gol Serie B. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

