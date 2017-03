Avellino Perugia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, risultato live (Serie B, oggi)

DIRETTA AVELLINO PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 4 MARZO) - Avellino-Perugia, diretta dall'arbitro Gianluca Manganiello sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide che animeranno la ventinovesima giornata di Serie B. Una gara molto interessante, che riuscirà a richiamare l'attenzione, sarà quella dello stadio Partenio-Adriano Lombardi. Gli irpini, dopo un inizio di campionato stentato, hanno infilato una serie di risultati positivi che li ha condotti a sole quattro lunghezze dall'ottavo posto, che permetterebbe di disputare i playoff a fine stagione. Ottavo posto occupato proprio dal Perugia in coabitazione con il Novara. Quindi è una gara che potrebbe dire molto sul futuro di entrambe le compagini. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

L'Avellino spera nel miracolo e con una vittoria vedrebbe alimentata la fiammella. Il Perugia a tratti ha mostrato un calcio convincente, fatto di fraseggi stretti e verticalizzazioni, ma in alcune circostanze si è dimostrato troppo sprecone sotto porta, non riuscendo a vincere partite dominante in lungo e in largo. Nell'ultimo turno il grifone ha pareggiato in maniera autoritaria contro la capolista Frosinone, dimostrando di avere carattere e di potersela giocare anche con le big del campionato. L'Avellino ha leggermente frenato dopo tre successi consecutivi, pareggiando in casa della Pro Vercelli, ma ha comunque mantenuto un buon ruolino di marcia. Dunque lo stato di forma è buono per entrambe, e la gara pertanto si preannuncia spettacolare.

L'Avellino di mister Walter Alfredo Novellino si presenterà sul manto erboso con il modulo 4-4-1-1, che sta dando grandi soddisfazioni ai lupi. L'estremo difensore che si schiererà fra i pali sarà Radunovic, e sarà schermato da un muro a quattro di difesa, composto dal terzino destro Gonzalez, dal terzino sinistro Laverone e dai due difensori centrali Djimsiti e Jidayi. A centrocampo i due interni risponderanno ai nomi di Federico Moretti e capitan D'Angelo, che saranno affiancati dai due esterni, rispettivamente dall'esterno sinistro Paghera e dall'esterno destro Lasik. In posizione leggermente più avanzata andrà a giocare il trequartista Verde, in gol nella precedente sfida contro la Pro Vercelli. Il suo compito sarà quello di fornire palloni giocabili all'unica punta di ruolo, vale a dire il bomber Ardemagni.

Il Perugia non andrà in Irpinia alla ricerca del pareggio, ma proverà a vincere come ha sempre fatto su qualunque campo. I grifoni, guidati da mister Cristian Bucchi, utilizzeranno come portiere Brignoli, che guiderà il lavoro della difesa a quattro composta dal terzino destro Belmonte, dal primo difensore centrale Volta, dal secondo difensore centrale Monaco e dal terzino sinistro Di Chiara. Dinanzi a loro ci saranno i tre centrocampisti, la mezzala destra Brighi, il mediano di rottura Ricci e la mezzala sinistra Dezi, autentico trascinatore della squadra. Infine la formazione titolare sarà completata dal tridente d'attacco, composto dall'ala destra Mustacchio, dall'ala sinistra Guberti e dalla punta centrale Forte.

L'Avellino in casa, sfruttando anche il supporto del proprio pubblico, cerca sempre di fare la partita e di mettere in difficoltà gli avversari con un pressing continuo e asfissiante. Gli irpini troveranno un avversario che spesso e volentieri adotta la stessa tattica di gioco, quindi i tifosi si apprestano a vedere un match equilibrato fin dai primi minuti e che potrebbe essere deciso da una giocata di un singolo, oppure da un errore di una delle due difese. Ecco perché i due tecnici cercheranno di scongiurare qualsiasi bug del pacchetto arretrato, che potrebbe far perdere dei punti alla squadra nonostante una buona prestazione complessiva.

Andiamo a dare uno sguardo veloce alle quote del match in questione, concentrandoci sui risultati principali.

Secondo l'agenzia di scommesse Intralot la vittoria dell'Avellino è il risultato più probabile. Il successo casalingo dei lupi infatti è dato a quota 2.35 volte, mentre il risultato di pareggio paga 3.05 volte l'imortto giocato. Meno probabile la vittoria esterna del Perugia, che è data a 3.25. Vedremo come finirà Avellino Perugia, sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, match che gli appassionati abbonati a Sky potranno seguire in diretta tv sul canale 252 del bouquet satellitare (Sky Calcio 2) con diretta streaming video via internet garantita a tutti coloro che si collegheranno sul web sul sito skygo.sky.it mentre su Sky Supercalcio (206) ci sarà Diretta Gol Serie B. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.