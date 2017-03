Carpi Spezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, risultato live (Serie B, oggi)

DIRETTA CARPI SPEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 4 MARZO) - Carpi-Spezia, diretta dall'arbitro Riccardo Pinzani sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide che animeranno la ventinovesima giornata di Serie B. Dov'è finito il Carpi che ha sfiorato la salvezza in Serie A? Se lo stanno chiedendo da un po' di tempo i tifosi, che sperano di ritrovare la propria squadra già nella sfida casalinga contro lo Spezia. Gli emiliani nelle ultime cinque uscite hanno conquistato una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte, un ruolino di marci assolutamente non da Carpi e che ha allontanato la compagine dalla zona playoff, facendola scivolare all'undicesimo posto. Nulla è compromesso, visto che l'obiettivo minimo stagionale è a soli tre punti, ma la squadra ha bisogno di una scossa in tempi celeri, per non dover giocare un finale di regular season in affanno e con un solo risultato a disposizione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

Quattro punti più avanti, da solo al settimo posto, troviamo lo Spezia, che come ogni anno sta recitando il suo ruolo da protagonista. Anche gli aquilotti hanno avuti delle defaillance e dei momenti di appannamento, ma alla fine il tecnico Domenico Di Carlo è riuscito a toccare le giuste corde e a far coesistere calciatori molto forti, ma che non riuscivano a comporre un'identità di squadra. Con accorgimenti tattici mirati ora la squadra viaggia spedita verso i playoff, cercando di ripetere la semifinale raggiunta lo scorso anno, ma persa in maniera netta contro il Trapani dell'allora mister Serse Cosmi.

Gli addetti ai lavori sono già all'opera per conoscere le probabili formaizoni che cominceranno la gara dal primo minuto. Il Carpi verrà schierato dall'esperto allenatore Fabrizio Castori con il modulo di gioco 4-4-2, divenuto ormai un marchio di fabbrica nelle sue squadre. L'estremo difensore che proteggerà la porta sarà Belec, e con lui ci saranno il terzino destro Struna, il terzino sinistro Letizia e i due difensori centrali Poli e Romagnoli. A centrocampo i due interni risponderanno ai nomi di Lollo e capitan Bianco, sulla fascia destra ci sarà Jelenic e sulla fascia sinistra si posizionerà Fedato, innesto del mercato di gennaio che fino ad ora non è riuscito ad incidere. I due attaccanti centrali infine saranno Lasagna, già acquistato dall'Udinese per la prossima stagione, e Mbakogu.

La risposta dello Spezia consisterà nel modulo 4-3-3, e vedrà posizionarsi in porta l'estremo difensore argentino Chichizola. Assieme a lui difenderanno il terzino destro De Col, il terzino sinistro Valentini e i due difensori centrali Ceccaroni e Terzi, che contestualmente sarà il capitano della squadra. A centrocampo il mediano di costruzione sarà Signorelli e con lui giocheranno la mezzala destra Djokovic e la mezzala sinistra Pulzetti. A completare la formazione ligure ci sarà un tridente offensivo molto coeso e prolifico, composto sulla fascia destra da Piccolo, sulla fascia sinistra da Fabbrini e al centro da Granoche. Quest'ultimo ha sbagliato un calcio di rigore nella precedente sfida, ma resta pur sempre il capocannoniere della squadra e l'uomo di punta dell'attacco bianconero.

Si tratta a tutti gli effetti di una sfida playoff, sebbene il Carpi sia leggermente attardato in classifica. Dunque si presuppone una gara spigolosa, all'insegna dell'equilibrio e alla ricerca della giusta occasione per bucare la difesa avversaria nel momento propizio. Gli emiliani punteranno molto sui fraseggi stretti fra le linee, e i due attaccanti Mbakogu e Lasagna cercheranno frequentemente il dialogo. Per lo Spezia invece il gioco tenderà ad aprirsi sulle fasce, visto che i due esterni offensivi sono molto abili nel puntare l'umo e nel creare spesso e volentieri la superiorità numerica. Da monitorare i calci d'angolo, che fruttano in diverse circostanze gol oppure occasioni pericolose.

Il prossimo passo nell'analisi della gara è lo studio delle quote base, per poter permettere agli scommettitori di giocare qualche euro su questa sfida. Secondo l'agenzia Intralot il Carpi è leggermente favorito rispetto agli avversari, e la quota loro assegnata è di 2.40 volte l'importo giocato. Paga di più il segno X, valido per il pareggio, dato a quota 2.95 e ancor più la vittoria esterna dello Spezia, che permetterebbe di vincere una somma 3.30 volte superiore alla posta scommessa.

Vedremo come finirà Carpi Spezia, sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, match che gli appassionati abbonati a Sky potranno seguire in diretta tv sul canale 254 del bouquet satellitare (Sky Calcio 4) con diretta streaming video via internet garantita a tutti coloro che si collegheranno sul web sul sito skygo.sky.it mentre su Sky Supercalcio (206) ci sarà Diretta Gol Serie B. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.