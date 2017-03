Cesena Vicenza/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, risultato live (Serie B, oggi)

DIRETTA CESENA VICENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 4 MARZO) - Cesena-Vicenza, diretta dall'arbitro Antonio Di Martino sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide che animeranno la ventinovesima giornata di Serie B. Una gara molto interessante quella dell'Orogel Stadium-Dino Manuzzi: Cesena e Vicenza sono in netta difficoltà e si trovano invischiate nella lotta per non retrocedere. Ad inizio stagione gli obiettivi delle due compagini erano nettamente diversi. Sia i romagnoli che i berici, infatti, puntavano ad un piazzamento nei playoff, ma per come si è messa la stagione il traguardo sembra ormai lontanissimo. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

Il Cesena ha avuto un momento di ripresa, ma gli ultimi risultati (tre pareggi e una sconfitta) lo hanno riportato a ridosso della zona rossa. Nemmeno i gol del centravanti Cocco sono riusciti a frenare la discesa della squadre verso il baratro e un successo nel prossimo turno diventa l'unico risultato disponibile. Anche il Vicenza si trova nella stessa situazione, con un punto in meno in classifica rispetto ai bianconeri. La squadra veneta ha venduto due pezzi pregiati come Cristian Galano e Filip Raicevic nel mercato di gennaio, finiti al Bari. Insomma, è un momento in cui gira tutto storto e i punti faticano ad arrivare. Nell'ultimo turno è arrivato un pareggio contro la Virtus Entella, poco utile per la classifica ma che potrebbe risollevare il morale di una squadra che è apparsa abbastanza sfiduciata.

Il passo seguente nell'analisi della partita è studiare le probabili formazioni. Il Cesena di mister Andrea Camplone si posizionerà sul terreno di gioco con il modulo 3-5-2, divenuto ormai un must negli ultimi mesi per il club romagnolo. La formazione rispecchierà sostanzialmente quella che ha pareggiato nel turno infrasettimanale contro il Latina. Dunque il portiere sarà l'esperto Agliardi, che guiderà i movimenti della difesa a tre composta sul centro-destra da Rigione, nel mezzo da Donkor e sul centro-sinistra da Perticone. Il folto centrocampo si comporrà con i due esterni Setola e Renzetti, schierati sulla fascia destra e sulla fascia sinistra, e con i tre interni Crimi, Koné e Garritano, che sarà il mediano di costruzione della squadra. Il duo d'attacco, che sta regalando diverse soluzioni, sarà formato dalla seconda punta Ciano e dal centravanti Cocco.

Il Vicenza di mister Pierpaolo Bisoli utilizzerà invece il modulo 4-2-3-1, senza adottare alcun tipo di precauzione. Il portiere titolare sarà Benussi, sostenuto dalla difesa a quattro composta dal terzino destro Bianchi, dal terzino sinistro Zaccardo e dai due difensori centrali Adejo ed Esposito. Il centrocampo a due verrà formato dai mediani d'interdizione Rizzo e Signori, che avranno il compito di raccordare i reparti. Sulla trequarti cercheranno di mettere in difficoltà i difensori avversari l'ala destra Orlando, il trequartista centrale Bellomo e l'ala sinistra Giacomelli. L'unico attaccante centrale sarà la mezza punta De Luca, autore di una doppietta nel precedente turno di campionato contro la Virtus Entella.

Come ricordato all'inizio la situazione di classifica delle due compagini è deficitaria. I tre punti fanno gola ai due mister, che vedono traballare da qualche settimana le rispettive panchine. A fare la differenza potrebbero essere i due attaccanti, Andrea Cocco per i padroni di casa e Giuseppe De Luca per gli ospiti. Sono due attaccanti con caratteristiche diverse, ma entrambi stanno trascinando le rispettive squadre nell'ultimo periodo e su di loro si poggiano le speranze della squadra e dei tifosi. Alla fine il fattore campo potrebbe fare la differenza, visto che il Cesena è sempre riuscito a sfoderare prestazioni convincenti davanti al pubblico amico.

Per avere una panoramica completa della gara bisogna andare a dare un'occhiata alle quote della sfida. I bookmakers sono sicuri che il Cesena si porterà a casa il bottino pieno. In particolare Intralot quota la vittoria dei cavallucci marini a 1.72 volte l'importo scommesso. Il risultato di pareggio permetterebbe agli scommettitori di portarsi a casa un bottino pari a 3.45 volte l'importo. Il successo esterno del Vicenza è considerato improbabile, vista la quota pari a 5.30 volte l'importo giocato.

Vedremo come finirà Cesena Vicenza, sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, match che gli appassionati abbonati a Sky potranno seguire in diretta tv sul canale 256 del bouquet satellitare (Sky Calcio 6) con diretta streaming video via internet garantita a tutti coloro che si collegheranno sul web sul sito skygo.sky.it mentre su Sky Supercalcio (206) ci sarà Diretta Gol Serie B. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

