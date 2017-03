Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Higuain, Dzeko e Belotti, che sfida!

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: DUELLO HIGUAIN-DZEKO-BELOTTI (27^ GIORNATA) - Riparte oggi il duello per il titolo di capocannoniere della Serie A, la cui classifica marcatori vede al primo posto addirittura un terzetto, formato da Gonzalo Higuain, Edin Dzeko ed Andrea Belotti. Un argentino, un bosniaco e un italiano: il Pipita già da anni è la stella della nostra Serie A, Dzeko sta vivendo una stagione fantastica dopo un primo anno in Italia decisamente negativo, il Gallo invece è la notizia più bella anche per la nostra Nazionale, perché da tempo non c’era un attaccante italiano capace di segnare con questi ritmi. Oggi nei tre anticipi scenderà in campo il solo Dzeko, che nel pomeriggio sarà una delle stelle più attese del big-match fra la sua Roma e il Napoli: partita di grande fascino, sulla quale il bosniaco proverà a lasciare il segno anche per rimanere da solo in testa alla classifica marcatori almeno fino a domani pomeriggio, quando scenderanno in campo sia Higuain sia Belotti. Gonzalo sarà impegnato sul campo dell’Udinese, dove l’anno scorso fu espulso di fatto mettendo fine alle speranze scudetto del Napoli; incrocio invece più piacevole per il Gallo granata, che affronterà il Palermo, sua ex squadra, tra l’altro indossando la fascia di capitano del Torino.

I primi due inseguitori del gruppo di testa sono Dries Mertens e Mauro Icardi, entrambi a quota 16 gol. Il belga del Napoli sarà naturalmente un’altra delle stelle del grande anticipo di oggi pomeriggio all’Olimpico e vorrà trascinare gli azzurri anche per accorciare le distanze da Dzeko nella loro sfida personale. Cardi invece giocherà con la sua Inter domani pomeriggio a Cagliari, con un obiettivo ben preciso: tornare a segnare un gol in trasferta, che incredibilmente gli manca dall’ormai lontano 21 settembre. Un digiuno che un bomber di razza come Maurito vorrà certamente colmare. Il posticipo della domenica sera vedrà invece come protagonista la Lazio e quindi Ciro Immobile, sesto fra i bomber a quota 14 gol, con un ritardo che inizia però ad essere abbastanza consistente dal trio al comando di questa sempre affascinante graduatoria.

