Closing Milan/ News, Berlusconi-SES: una settimana per la verità (oggi 4 marzo)

CLOSING MILAN NEWS, BERLUSCONI-SES: TUTTO IN UNA SETTIMANA (OGGI 4 MARZO) - Per il closing Milan questa è presumibilmente la settimana decisiva: frase da scrivere con cautela, visto che già altre volte si pensava la stessa cosa, ma stavolta dovremmo davvero essere ad un bivio decisivo per il futuro del Milan. Riassumiamo in breve la situazione della complicatissima trattativa fra Silvio Berlusconi (o per essere più precisi Fininvest) e la cordata cinese di SES (Sino Europe Sports). Ieri doveva essere il giorno del pagamento della terza parte della quota concordata per la cessione del Milan: quota che non è arrivata e di conseguenza il Milan è ancora nelle mani di Berlusconi, che non ha mai fatto mistero di gradire un proseguimento della gestione della sua creatura più amata. Anzi, tecnicamente è pure scaduto il vincolo contrattuale che dava a SES il titolo di unico possibile acquirente, quindi da oggi potrebbe davvero succedere di tutto. Tuttavia, con un accordo sulla parola Fininvest e SES hanno stabilito che ancora per una settimana i cinesi avranno il tempo di reperire i soldi per completare il pagamento: un favore che tutto sommato è il minimo per chi ha comunque già versato la bellezza di 200 milioni di euro nelle casse del Milan, che senza questi soldi vivrebbe una situazione particolarmente difficile. Se però non dovessero arrivare i 100 milioni della terza parte della caparra, a quel punto è praticamente certo che la storia si chiuderebbe qui, anche perché dopo quei 100 SES dovrebbe versare altri 320 milioni per il closing definitivo: se non trovi 100 milioni, come puoi trovarne 420? Una cosa è certa: le emozioni non sono ancora finite, ma questa per i tifosi del Milan non è una buona notizia.

© Riproduzione Riservata.