Diretta/ Discesa femminile Jeongseon streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, DISCESA FEMMINILE JEONGSEON STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 4 MARZO 2017) – Oggi la Coppa del mondo di sci alpino femminile è di scena a Jeongseon, dove andrà in scena una discesa libera che sarà seguita domani da un super-G. L'attesa per queste due gare in Corea del Sud è molto grande e il motivo è presto detto: Jeongseon è la località che l'anno prossimo ospiterà le gare dello sci alpino delle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 e dunque si tratta di due test event molto importanti per prendere confidenza con il tracciato che l'anno prossimo assegnerà i titoli e le medaglie a cinque cerchi. Sperando che le azzurre possano essere protagoniste e trovare il giusto feeling, andiamo dunque subito a vedere quali sono tutte le modalità in cui potremo seguire la discesa di Jeongseon.

La partenza della prima atleta che si presenterà al cancelletto è in programma per le ore 3.00, perché naturalmente bisognerà fare i conti con otto ore di fuso orario che costituiranno un problema non da poco anche l'anno prossimo ai Giochi. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati che oseranno sfidare il sonno notturno sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in quel di Jeongseon (www.fis-ski.com).

La favorita d'obbligo è naturalmente la slovena Ilka Stuhec, che sta vivendo una stagione a dir poco fantastica. Non era mai salita sul podio e ha infilato la bellezza di sette vittorie, di cui quattor in discesa compresi i Mondiali. Dunque la Stuhec è la campionessa del Mondo in carica ed è anche prima nella classifica di specialità, che potrebbe vincere matematicamente già oggi, senza contare che è rimasta l'unica (almeno teorica) avversaria di Mikaela Shiffrin per la conquista della Coppa del Mondo generale. C'è però attesa anche per Lindsey Vonn, che ha sicuramente nelle Olimpiadi coreane il grande obiettivo della parte finale della carriera, e per le nostre azzurre protagoniste di un ottimo finale di stagione. In discesa attenzione soprattutto a Sofia Goggia, che ultimamente si trova molto bene nella libera e ai Mondiali ha sfiorato il colpaccio, ma ricordiamo anche il fantastico quinto posto nella classifica di specialità di Johanna Schnarf.

