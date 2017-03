Diretta/ Gigante maschile Kranjska Gora streaming video tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, GIGANTE MASCHILE KRANJSKA GORA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 4 MARZO 2017) – La prima manche avrà inizio alle ore 9.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 12.30. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport che è disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Oggi la Coppa del mondo di sci alpino maschile è di scena a Kranjska Gora con lo slalom gigante che apre il classico fine-settimana in Slovenia, in una località immancabile nel calendario del Circo Bianco con la sua storica pista Podkoren, una delle più affascinanti per gli specialisti delle gare tecniche (domani ci sarà lo slalom). L’appuntamento con il gigante sarà per loro il primo dopo i Mondiali, siamo ormai al gran finale di stagione e l'attenzione si concentra soprattutto sulla lotta per la Coppa di specialità. Sarà di conseguenza un grande spettacolo, che tifosi ed appassionati di sci non devono perdere: ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire il gigante di Kranjska Gora.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 9.30, seconda manche alle ore 12.30)

Se non potrete mettervi nemmeno davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com).

Abbiamo accennato alla lotta per la Coppa di specialità, che naturalmente riguarda Alexis Pinturault e Marcel Hirscher, con l’austriaco in vantaggio sul francese di ben 94 punti (533 contro 439) quando mancano solamente due giganti al termine della stagione. Se Hirscher portasse il proprio margine in tripla cifra, risulterebbe campione già oggi. Pinturault paga una certa mancanza di continuità, che lo ha portato ad alternare prestazioni straordinarie ad altre decisamente più deludenti, compresa quella ai Mondiali dove non è nemmeno salito sul podio. Hirscher invece ha vinto il titolo e vanta dalla sua parte una straordinaria continuità.

A Kranjska Gora l'austriaco ha vinto tre volte: il gigante nel 2010, seconda vittoria in Coppa per il giovanissimo Marcel che si stava affacciando ai massimi livelli, poi un digiuno spezzato dalla straordinaria doppietta gigante-slalom dell'anno scorso. Dodici mesi fa però si disputarono due giganti sulla Podkoren e il primo fu vinto da Pinturault, già vincitore nel 2015, dunque il feeling con la bellissimo pista di Kranjska Gora è otitmo anche per il francese. Gli azzurri invece in gigante non hanno grandissime chance, ma speriamo che Florian Eisath e compagni possano almeno tenere alto il nostro onore su una pista dove un certo Alberto Tomba vinse ben cinque volte fra gigante e slalom.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 9.30, seconda manche alle ore 12.30)

© Riproduzione Riservata.