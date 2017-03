Diretta/ Milan-Chievo info streaming video e tv, quote, risultato live, cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA MILAN-CHIEVO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 4 MARZO 2017) - Milan-Chievo, diretta dall'arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli, sabato 4 marzo 2017 alle ore 20.45, sarà l'anticipo serale dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A. Un'opportunità particolarmente ghiotta per i rossoneri per consolidare la loro classifica, visto che tra infortuni, calendario difficile e varie peripezie, la squadra di Montella è uscita indenne da una fase della stagione particolarmente complicata. In attesa di sapere se il 'closing' relativo al passaggio del club nelle mani della nuova proprietà cinese andrà a buon fine, Deulofeu e compagni sono chiamati a lottare per l'Europa, dopo essere rimasti agganciati al treno di testa, attualmente al settimo posto ma ad una sola lunghezza dall'Inter sesta, a tre dalla Lazio quinta e a quattro dall'Atalanta quarta. Il Chievo è una delle squadre di centroclassifica che in questo momento sembra non avere più molto da chiedere al campionato. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI MILAN-CHIEVO DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

La squadra di Maran ha già accumulato ben venti punti di vantaggio sul terzultimo posto, potendo già brindare virtualmente all'ennesima salvezza. La zona europea è lontana però ben tredici lunghezze per gli scaligeri, e questo potrebbe causare un calo di motivazioni, anche se i gialloblu hanno dimostrato finora di voler onorare ogni singola partita rimasta in calendario, ottenendo anche risultati importanti come le vittorie contro Lazio e Sassuolo.

Dopo quattro sconfitte consecutive subite tra campionato e Coppa Italia, il Milan ha saputo rialzarsi ricandidandosi in chiave europea con una serie di importanti risultati. Prima espugnando il campo del Bologna con un'epica vittoria ottenuta giocando il secondo tempo in nove contro undici. Quindi rimontando all'Olimpico la Lazio in una partita difficilissima anche a causa delle molte assenze in formazione, e infine centrando due vittorie consecutive contro Fiorentina e Sassuolo, con quest'ultimo successo però lastricato di polemiche per almeno tre rigori reclamati dalla compagine neroverde.

Il Chievo invece prima della recente ripresa di sconfitte tra campionato e Coppa ne aveva inanellate ben cinque. Poi, dopo il colpaccio all'Olimpico contro la Lazio sono arrivate altre due vittorie, contro il Sassuolo in trasferta e contro il Pescara in casa, intermezzate dal pari interno contro l'Udinese e dal ko, sempre allo stadio Bentegodi, contro il Napoli. Dieci punti in cinque partite che hanno riportato i veronesi nella parte sinistra della classifica, attualmente appaiati al decimo posto alla Sampdoria a quota trentacinque punti.

L'ultimo precedente di campionato a San Siro tra le due squadre risale al 28 ottobre del 2015, col Milan capace di imporsi di misura grazie ad una rete messa a segno da Antonelli. In Serie A il Milan viene da dieci vittorie consecutive in casa contro il Chievo, ed in generale da diciassette vittorie nelle ultime venti partite disputate in Serie contro i gialloblu, che in questo periodo hanno racimolato solo tre pareggi interni. Il Chievo nella sua storia ha ottenuto solo due pareggi nella San Siro rossonera, lo zero a zero del 9 marzo 2003 e il due a due del 28 marzo 2004. I veronesi hanno battuto i rossoneri in Serie A solo due volte ma in casa, il 26 ottobre del 2002 ed il 3 dicembe del 2005. Poi, negli ultimi undici anni come detto sono arrivati solo tre pareggi e diciassette ko.

Tradizione impossibile da ignorare per i bookmaker che considerano dunque il Milan nettamente favorito, con vittoria rossonera quotata 1.62 da William Hill, pareggio offerto ad un moltiplicatore di 4.00 da Bet365 e vittoria clivense fissata ad una quota di 6.25 da Bet365. Per Milan-Chievo, sabato 4 marzo 2017 alle ore 20.45, diretta tv sui canali 201 (Sky Sport 1 HD), 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) di Sky e sul canale Premium Sport HD di Mediaset Premium. Gli abbonati alle due piattaforme pay avranno anche modo di seguire la diretta streaming video dell'incontro collegandosi sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it per poter vedere la partita via internet. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

SEGUI CON NOI LA DIRETTA LIVE MILAN CHIEVO