Diretta/ Roma Napoli info streaming video e tv, quote, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA ROMA NAPOLI INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 4 MARZO) - Roma Napoli, diretta dall'arbitro Luca Banti della sezione di Livorno, sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà l'anticipo che aprirà ufficialmente l'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A. E si inizierà subito con botto, con un vero e proprio big match considerando quelle che sono le qualità delle due squadre. La Roma al momento resta la seconda della classe e nell'ultima giornata ha incrementato considerevolmente il vantaggio sul Napoli terzo, portandosi a cinque punti di vantaggio ed ipotecando il secondo posto che a fine stagione potrebbe valere la partecipazione diretta alla fase a gironi di Champions League.

Pareggiando questa sfida i giallorossi avrebbero anche lo scontro diretto favorevole in caso di arrivo a pari punti a fine stagione. C'è anche la Juventus da tenere sotto tiro a sette punti di distanza per la squadra di Spalletti, mentre la formazione allenata da Sarri viene da un momento particolarmente difficile. E' l'ultima chiamata per il secondo posto, ma ci sarà da difendere anche una terza piazza tornata in bilico dopo il ko contro l'Atalanta: il tutto cercando di non pensare troppo alla supersfida di martedì prossimo, con il Real Madrid da affrontare negli ottavi di finale di Champions cercando una clamorosa rimonta dopo l'uno a tre del match d'andata disputato allo stadio Santiago Bernabeu. Tra Roma e Real Madrid potrebbe decidersi il futuro del tecnico Sarri, segnalato ormai quasi ai ferri corti col presidente azzurro De Laurentiis.

Anche la Roma però arriva al match in una condizione psicologica non ottimale. Di fatto i giallorossi hanno perso due delle ultime tre partite ufficiali disputate: se il ko interno contro il Villarreal non aveva fatto male, visto lo zero a quattro dell'andata con cui la squadra di Spalletti era riuscita ad imporsi, ha stupito lo scivolone nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio. Secco due a zero in favore dei biancocelesti, che non vincevano un derby da tre anni e mezzo ma hanno saputo sovvertire il pronostico. E dire che la Roma era arrivata all'appuntamento col vento in poppa dopo il rotondo tre a uno rifilato a domicilio all'Inter nell'ultima giornata di campionato.

Il Napoli invece dopo il ko del Bernabeu era passato in Serie A sul campo del Chievo, per poi cadere sotto la doppietta di Caldara allo stadio San Paolo contro la rivelazione Atalanta. Una sconfitta che ha portato poi al ko in Coppa Italia contro la Juventus, impostasi in rimonta tre a uno e fra molte polemiche arbitrali, per i due rigori concessi ai bianconeri e quello reclamato dai partenopei per un fallo su Albiol sul punteggio di due a uno per la squadra di Allegri.

L'anno scorso, il 25 aprile, la Roma si è imposta sul Napoli all'ultimo respiro grazie ad una rete di Radja Nainggolan, col belga attualmente uomo del momento in campionato ma annullato dagli avversari nel derby contro la Lazio. Tra campionato e Coppa Italia la Roma ha vinto gli ultimi cinque precedenti ufficiali contro il Napoli, che non fa risultato all'Olimpico dal pari per due a due del 28 aprile del 2012, in cui fu comunque la Roma a rimontare. Dal 1993 ad oggi, il Napoli ha battuto solo una volta la Roma in trasferta: il 12 febbraio del 2011, grazie ad una doppietta dell'uruguaiano Cavani.

Lo Stadio Olimpico di Roma resta dunque un campo particolarmente difficile per i partenopei, ed i bookmaker ne tengono conto considerando, nonostante gli strascichi della batosta nel derby, la Roma favorita in maniera abbastanza netta per la conquista dei tre punti. Vittoria interna quotata 2.10 da William Hill, mentre Bwin propone a 3.70 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bet365 offre invece a 3.60 la quota dedicata al successo partenopeo in trasferta.

La diretta tv di Roma-Napoli, sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, potrà essere seguita dagli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD e dagli abbonati Sky sui canali 201 e 251 del satellite (ovvero Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD). Diretta streaming video visibile per gli abbonati alle due piattaforme collegandosi via internet rispettivamente sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

