Diretta/ Scandicci Modena: info streaming video e tv, risultato live (volley semifinale Coppa Italia oggi)

DIRETTA SAVINO DEL BENE SCANDICCI-LIU JO NORDMECCANICA MODENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (VOLLEY SEMINFINALE COPPA ITALIA 2017 OGGI) – Scandicci-Modena è la partita di volley i programma oggi 4 marzo alle ore 20.30 al PalaMandela quale seconda semifinale della Coppa Italia 2017. Le toscane si approcciano alla semifinale di questa sera dopo che ai quarti di finale hanno battuto con un secco 3-0 all'andata e hanno perso per 2-3 al ritorno contro le ragazze di Bergamo, mentre per Modena è stata leggermente più difficile avere la meglio di Casalmaggiore. Le emiliane hanno vinto per 3-0 in casa e hanno perso per 1-3 in trasferta, qualificandosi per la differenza set. Chi vincerà questo scontro otterrà il pass per la finalissima di Coppa Italia e incontrerà la vincente dell'altra semifinale, in programma sempre al Mandela Forum, tra le venete di Conegliano e le ragazze di Novara, che hanno battuto rispettivamente Bolzano e Busto Arsizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SCANDICCI-MODENA (da raiplay.it)

Nella classifica del campionato di serie A1, Scandicci è in quinta posizione, con 31 punti e in piena zona Play off, mentre Modena si trova al settimo posto a 4 punti dalle fiorentine. I due match di serie A1 tra Scandicci e Modena sono già stati disputati e hanno visto la vittoria di Scandicci (in casa) all'andata per 3-1 e il trionfo in casa di Modena per 3-2 al ritorno. Il coach di Scandicci, Alessandro Beltrami, dovrebbe schierare in campo la seguente formazione dall'inizio dell'incontro: Giulia Rondon al palleggio, Enrica Merlo come libero, Lucia Crisanti e Adenízia da Silva le due centrali, Aneta Havlícková come opposta e in posizione quattro Áurea Cruz. Marco Fenoglio, l'allenatore delle emiliane dovrebbe rispondere con il seguente sestetto: Laura Dijkema al palleggio, Giulia Leonardi come libero, le due centrali saranno Caterina Bosetti e Marika Bianchini, come opposto giocherà Laura Heyrman e in posizione quattro Neriman Ozsoy.

Entrambi gli allenatori avranno a disposizione la rosa completa per questo appuntamento. Le giocatrici da tenere d'occhio sono sicuramente le due schiacciatrici, Áurea Cruz per Scandicci e Neriman Ozsoy per Modena. Tutto dipenderà da come le due squadre riusciranno ad arginare la schiacciatrice avversaria. Ricordiamo infine che il match tra Scandicci e Modena in programma alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sul canale Raisport +, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: sarà quindi altresi confermata anche la diretta streaming video dell’evento tramite il servizio raiplay, a cui sarà possibile accedere gratuitamente dal portale www.rai.it.

