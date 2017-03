ESULTANZA MERTENS/ Video, fa il cagnolino dopo il gol e scoppia la polemica

ESULTANZA MERTENS, IL BELGA FA IL CAGNOLINO DOPO IL PRIMO GOL IN ROMA-NAPOLI E SCOPPIANO LE POLEMICHE. DUE ILLUSTRI PREDECESSORI - L'esultanza del cagnolino di Dres Mertens fa il giro di tutto il web e scatena le polemiche, ma come ricordano dallo studio di Sky Sport c'è un predecessore illustre. Infatti in passato il calciatore nigeriano Finidi George fece una cosa molto simile, scatenando anche allora tantissime polemiche. Il calciatore lo fece in una partita dei Mondiali di Usa 1994 proprio quando vestiva la maglia della Nigeria e segnava un gol molto simile a quello di Mertens con un pallonetto col portiere in uscita. Non solo lui però perchè anche il famoso messicano Cuauhtemoc Blanco fece una cosa molto simile anni prima in una partita del campionato messicano,s catenando anche all'epoca grandi polemiche. Non è la prima volta quindi quella di Dres Mertens, probabilmente lo è però nel campionato italiano dove ricordiamo in quella posizione così a memoria il trenino del Bari negli anni novanta e nulla più. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ESULTANZA DI FINIDI - CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ESULTANZA DI BLANCO

ESULTANZA MERTENS, IL BELGA FA IL CAGNOLINO DOPO IL PRIMO GOL IN ROMA-NAPOLI E SCOPPIANO LE POLEMICHE - Dres Mertens è stato decisivo in Roma-Napoli gara terminata 2-1 e che ha visto il belga autore di una doppietta. E' partita una grande polemica per l'esultanza del calciatore del Napoli dopo la rete dell'uno a zero. L'attaccante belga infatti dopo il gol è andato verso la bandierina, si è messo a quattro zampe e ha alzato la gamba come se fosse un cagnolino che fa i suoi bisogni. Lì per lì nessuno ha protestato, ma sul web in molti hanno sottolineato come questa potesse essere un'esultanza un po' fuori luogo e che magari avrebbe meritato il cartellino giallo. Massimo Ugolini a bordo campo per Sky Sport ha spiegato poi l'aneddoto che Dres Mertens adora i cani e ne ha adottato da poco uno. Probabile che nella prossima intervista possibile, perchè il Napoli dovrebbe essere ancora in silenzio stampa, verrà chiesto al calciatore il significato di questo gesto. I tifosi della Roma si sono arrabbiati perchè prima di fare il gesto Dres Mertens porta alla bocca il dito come a dire di fare silenzio e si sono sentiti tirati in causa da un'esultanza che però probabilmente non voleva essere un'offesa nei confronti di nessuno. CLICCA QUI PER L'ESULTANZA DI MERTENS

