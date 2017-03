Entella Bari/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ENTELLA BARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 4 MARZO) - Virtus Entella-Bari diretta dall'arbitro Daniele Chiffi di Padova, sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida di grande importanza per la classifica nel programma dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B. Match che potrebbe rilanciar eulteriormente le ambizioni di promozione nella massima serie del Bari, che anche nel turno infrasettimanale è riuscito a dare continuità al proprio momento positivo, battendo in casa il Brescia dopo lo spettacolare blitz sul campo del Benevento.

I pugliesi al quinto posto sono solo a tre lunghezze di distanza dai sanniti quarti, a sei dall'Hellas Verona terzo e a otto dalla Spal seconda. Tutto sembra ancora possibile, ma se la squadra di Colantuono continuerà ad esprimersi con il passo visto in queste ultime settimane, l'obiettivo potrebbe essere quello di recitare un ruolo da protagonisti assoluti nei play off, così come fece il Pescara di Oddo nella scorsa stagione. La trasferta di Chiavari sarà particolarmente complicata, considerando che la Virtus Entella in casa ha sempre saputo dare filo da torcere a tutti. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

Dopo essere tornati alla vittoria tra le mura amiche nella difficile sfida contro il Carpi, i liguri hanno sfiorato la vittoria nel turno infrasettimanale sul campo del Vicenza, subendo il pareggio dei berici a soli dieci minuti dalla fine. La Virtus Entella al momento staziona al decimo posto in classifica, ad una sola lunghezza di distanza dalla zona play off che può restare un obiettivo concreto per la fine della stagione, a patto di mantenere lo stesso livello di continuità di queste ultime settimane.

Al Comunale di Chiavari scenderanno in campo queste probabili formazioni. La Virtus Entella sarà schierata con Iacobucci in porta, Pecorini e Sini esterni di difesa rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra, mentre al centro della difesa giocheranno Benedetti e Pellizzer. Moscati, Troiano e l'algerino Ammari faranno muro a centrocampo, mentre Baraye sarà il trequartista chiamato ad ispirare la manovra offensiva di Catellani e Caputo sul fronte offensivo.

Bari in campo con Micai tra i pali, il greco Moras e Suagher al centro della retroguardia, mentre Cassani sarà impiegato come esterno destro di difesa e Morleo come esterno mancino. Salzano, Greco e l'albanese Basha giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo saranno confermati Maniero come centravanti e Parigini e Galano come esterni, questi ultimi entrambi a segno nell'ultimo vittorioso match contro il Brescia.

4-3-1-2 per la Virtus Entella di Roberto Breda, che manca forse di quel cinismo necesario per chiudere partite come quella di Vicenza che potrebbero rappresentare occasioni d'oro per un salto di qualità in classifica. Resta il fatto che i liguri sembrano aver recuperato quella compattezza che sembrava perduta in occasione dello scivolone interno contro la Spal, e l'Entella resta comunque una candidata credibile ai play off, anche se serviranno punti proprio in queste sfide contro le grandi. 4-3-3 ormai collaudato per Colantuono che una volta prese le misure alla rosa a sua disposizione, ha reso il Bari una squadra efficace in attacco e al tempo stesso estremamente concreta in difesa. La trasferta di Benevento in questo senso è stata un po' un'eccezione, una partita in cui i pugliesi hanno concesso più del solito, ma hanno espugnato un campo in cui comunque nessuno era mai riuscito a vincere in questa stagione, dato assolutamente da non sottovalutare.

Il Bari è una delle squadre del momento nel campionato cadetto, ma le agenzie di scommesse non possono ignorare il peso specifico della Virtus Entella nelle partite casalinghe. Liguri dunque favoriti con quota di 2.40 proposta da Bet365, mentre Paddy Power offre a 3.10 la quota per l'eventuale pareggio e Betclic propone a 3.20 la quota per l'affermazione esterna dei pugliesi. Per Virtus Entella-Bari , sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, doppia diretta tv sui canali del bouquet satellitare di Sky, al numero 106 (Sky Sport Mix HD) e 258 (Sky Calcio 8 HD) senza dimenticare la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

