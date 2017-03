Formazioni Serie A/ Consigli Fantacalcio: i giocatori da schierare (27^ giornata)

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (27^ GIORNATA, 4-5 MARZO 2017) - Torna la Serie A e gli appassionati si preparano ad un altro giro di Fantacalcio. Formazioni da schierare entro le ore 15.00 di sabato, visto che si comincia alla grande con uno stuzzicante Roma-Napoli ad aprire le danze, subito il big-match del turno che poi proseguirà fino al posticipo domenica sera, senza appendici al lunedì. Vediamo di seguito i consigli per il Fantacalcio della 27^ giornata di Serie A.

CONSIGLI FANTACALCIO ROMA-NAPOLI - Bellissima la sfida che si prospetta allo stadio Olimpico. Nella formazione di casa bisogna mettere Nainggolan che è l'elemento più in forma al momento mentre occhio a Rudiger che potrebbe soffrire la rapidità del Napoli. La sorpresa potrebbe essere Perotti, probabile panchinaro dall'inizio, mentre in avanti vale la pena puntare sull'uomo dei bonus, Edin Dzeko. La garanzia difensiva ormai è Fazio con buoni voti garantiti. Nel Napoli non si può non schierare Lorenzo Insigne, trascinatore in questa fase, mentre si può evitare Reina che non vive un momento esaltante. La sorpresa potrebbe essere Milik, in campo nella ripresa, mentre in attacco la garanzia è Mertens, sempre pericoloso. In difesa è Albiol il riferimento dai buoni voti.

CONSIGLI FANTACALCIO SAMPDORIA-PESCARA - Bella la partita che andrà in scena allo stadio Marassi di Genova. Da mettere Muriel, l'elemento più pericoloso dei blucerchiati, mentre si può evitare Regini che può soffrire l'attacco pescarese. La sorpresa potrebbe essere Djuricic, in rampa di lancio ormai. In avanti è bene puntare su Fabio Quagliarella, garanzia offensiva, mentre in difesa il leader è indubbiamente Silvestre. Nel Pescara è Benali l'elemento fondamentale in questa fase mentre si può evitare Coda che con la Samp può soffrire molto. La sorpresa potrebbe essere Cerri in avanti mentre garanzia offensiva è Caprari, uomo dai bonus sicuri. In difesa vale la pena schierare Zampano che porta anche qualche assist.

CONSIGLI FANTACALCIO MILAN-CHIEVO - Il Milan vuole vincere, Chievo a caccia di un buon risultato. Rossoneri che hanno in Suso l'elemento sempre pericoloso mentre occhio a Zapata che può soffrire l'attacco del Chievo. La sorpresa può essere Sosa, in campo dall'inizio, mentre in avanti puntare su Bacca potrebbe essere una scelta sicura. In difesa Paletta garantisce ottimi voti e qualche bonus. Il Chievo ha in Inglese un attaccante fondamentale al momento mentre meglio evitare uno come Dainelli che può andare in tilt. La sorpresa potrebbe essere l'ex Napoli, De Guzman, mentre in avanti si può schierare Meggiorini, riferimento offensivo del Chievo. In difesa un elemento affidabile è Gobbi, ottimo anche per gli assist.

CONSIGLI FANTACALCIO ATALANTA-FIORENTINA - Tempo di big match in casa dell'Atalanta: viola a caccia di vittoria altrimenti salta Sousa. Nei padroni di casa va schierato Gomez che è sempre più un leader mentre si potrebbe evitare Cristante che potrebbe non vivere una partita esaltante. La sorpresa potrebbe essere Spinazzola che vuole trovare il gol mentre in avanti la scelta Petagna è una garanzia con le sue grandi partite. In difesa Toloi è sempre più una certezza e va messo. Fiorentina che ha in Borja Valero l'elemento da mettere visto lo stato di forma mentre va evitato Astori che con l'Atalanta potrebbe soffrire. La sorpresa potrebbe essere Babacar che vuole ancora giocare mentre in avanti Kalinic è una certezza con i suoi gol. In difesa vale la pena schierare sempre Gonzalo, punto di riferimento in difesa.

CONSIGLI FANTACALCIO CAGLIARI-INTER - I rossoblu proveranno a fare lo sgambetto all'Inter di Pioli. Padroni di casa che hanno in Sau un calciatore in buona forma e che si può mettere mentre da evitare Murru che contro la rapidità dell'Inter soffrirà. La sorpresa potrebbe essere Farias che cerca continuità mentre la garanzia d'attacco è Borriello, ormai sempre più bomber del Cagliari. In difesa Alves è sinonimo di garanzia e voti discreti. Nell'Inter va messo Joao Mario, calciatore di qualità e in forma, mentre da evitare Banega, ancora troppo discontinuo finora. La sorpresa potrebbe essere come a Bologna, Gabigol, mentre la garanzia in avanti è Icardi, bomber incontrastato. Difesa nelle mani di Miranda, il punto di riferimento dell'Inter.

CONSIGLI FANTACALCIO CROTONE-SASSUOLO - Ultima spiaggia per i calabresi, Sassuolo che vuole i tre punti. Nel Crotone va messo Stoian che al momento è l'elemento più in forma mentre va evitato uno come Ceccherini che può soffrire l'attacco neroverde. La sorpresa potrebbe essere Trotta, ex della sfida, mentre in avanti è Falcinelli la garanzia che può portare anche gol. In difesa vale la pena scegliere Ferrari, uno dei migliori nei rossoblu. Sassuolo che ha in Defrel un elemento che può far male in ogni momento mentre da evitare Missiroli, ancora lontano dalla forma migliore. La sorpresa potrebbe essere il grande ex, Ricci, mentre in avanti si può puntare su Berardi, a caccia del gol dopo mesi. Acerbi in difesa è un muro e può portare anche gol.

CONSIGLI FANTACALCIO EMPOLI-GENOA - Scontro diretto per la salvezza: chi perde rischia di inguaiarsi. Nell'Empoli si può puntare su Pucciarelli che è un elemento pericoloso mentre attenzione a Laurini che può andare in difficoltà. La sorpresa potrebbe essere Krunic mentre in avanti è Maccarone il leader che può portare gol. In difesa invece Bellusci è una garanzia da buoni voti. Genoa che vede in Lazovic uno dei più in forma e che può portare bonus mentre meglio evitare Munoz, in calo da qualche partita. La sorpresa potrebbe essere Pinilla, mentre in avanti la garanzia è Simeone, pur essendo un po' appannato. In difesa Burdisso è un elemento valido su cui puntare al fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO TORINO-PALERMO - Sfida interessante e che si prosptta molto ricca di gol. Il Torino ha in Iago Falque un elemento imprescindibile mentre da evitare Rossettini che assieme ai compagni di reparto sta concedendo troppi gol. La sorpresa potrebbe essere Boye mentre in avanti Belotti è sinonimo di tanti gol e soprattutto di grande continuità offensiva. In difesa si può schierare Barreca, la rivelazione di questa stagione granata. Palermo che punta molto su Aleesami, tornato a buoni livelli, mentre no a Jajalo, troppo lento per la serie A. La sorpresa potrebbe essere Embalo, possibile rivelazione di questo finale di campionato, mentre va messo sempre Nestorovski con la sua grinta e qualità in attacco. In difesa si può puntare su Gonzalez anche se non sta rendendo come un anno fa.

CONSIGLI FANTACALCIO UDINESE-JUVENTUS - Una partita molto bella e ostica per la Juventus di Allegri. Udinese che ha in Thereau un elemento di notevole pericolosità e che va messo mentre si può evitare Samir che potrebbe soffrire contro la Juve. La rivelazione potrebbe essere De Paul, ancora troppo acerbo per la A finora, mentre la garanzia offensiva è Zapata, pur non trovando il gol da tempo. In difesa Felipe è un elemento di sicura affidabilità. Juventus che invece conta molto su Paulo Dybala, fuoriclasse per la serie A. Si può evitare Rincon che non gioca da troppo tempo. La sorpresa potrebbe essere decisamente Cuadrado, un ex, mentre in avanti Higuain è garanzia con i suoi 19 gol. In difesa vale la pena schierare Alex Sandro, sempre più fondamentale.

CONSIGLI FANTACALCIO BOLOGNA-LAZIO - Gara difficile per la Lazio di Inzaghi che vorrà comunque vincere in trasferta. Bologna che vede in Verdi un elemento di sicura affidabilità mentre da evitare Oikonomou che potrebbe andare in tilt. La sorpresa potrebbe essere Petkovic mentre in avanti la sicurezza è Krejci che con la sua qualità può far male ai capitolini. In difesa Masina è un elemento che porta buoni voti. Lazio che punta molto su Felipe Anderson che va messo mentre da evitare Basta che potrebbe soffrire Krejci. La sorpresa potrebbe essere Lombardi dalla panchina mentre in avanti Keita è sempre più importante. Difesa nelle mani di De Vrij, fuoriclasse per il reparto.

