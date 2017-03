INFORTUNIO MANOLAS / Problema alla coscia per il centrale greco della Roma di Spalletti

INFORTUNIO MANOLAS, PROBLEMA ALLA COSCIA PER IL CENTRALE GRECO DELLA ROMA DI LUCIANO SPALLETTI - Si è infortunato il difensore centrale Kostas Manolas nella gara Roma-Napoli. Il calciatore greco è rimasto però in campo fino alla fine visto che Luciano Spalletti aveva già fatto i tre cambi facendo entrare Salah, Bruno Peres e anche Leandro Paredes. Nonostante questo Manolas ha stretto i denti, zoppicando a tratti per un problema muscolare alla coscia di cui però non si sa bene quale sia l'entità. Nel finale poi, come notato da Fabio Caressa in cronaca su Sky Sport, il calciatore ha aumentato il ritmo sembrando aver recuperato in parte le energie. Staremo a vedere nelle prossime ore quale saranno le sensazioni del postpartita e se Kostas Manolas sarà costretto a fermarsi, perchè non è ancora chiaro se possa bastare un po' di riposo oppure se continuare a giocare abbia peggiorato la sua condizione fisica.

INFORTUNIO MANOLAS, PROBLEMA ALLA COSCIA PER IL CENTRALE GRECO DELLA ROMA DI LUCIANO SPALLETTI. LA SUA PARTITA - Kostas Manolas è stato protagonista di un infortunio alla fine della gara Roma-Napoli con Luciano Spalletti che è stato costretto a lasciarlo in campo visto che i cambi erano finiti. Il calciatore greco ha stretto i denti continuando a giocare anche se zoppicando in maniera evidente. Kostas Manolas ha giocato una partita da insufficienza in pagella senza riuscire a tenere alta la tensione e soffrendo le incursioni degli attaccanti esterni e soprattutto di quel Dres Mertens bravo a infilarsi da dietro e a sorprenderlo diverse volte alle spalle. E' un Manolas che da diverse settimane appare in difficoltà, senza riuscire a ripetere le grandissime prestazioni delle scorse stagioni quando aveva dimostrato più volte di essere uno dei centrali più forti d'Europa. Riuscirà a riprendersi dopo un momento davvero molto complicato? Staremo a vedere.

