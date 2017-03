INFORTUNIO MERTENS, PROBLEMA ALLA CAVIGLIA PER IL BELGA AUTORE DI UNA DOPPIETTA CONTRO LA ROMA. SALTA IL REAL MADRID? - Nonostante Roma-Napoli fosse fondamentale per il futuro del Napoli in campionato al momento dell'infortunio di Dres Mertens sullo 0-2 acquisito, proprio per una sua doppietta, tutti hanno pensato al Real Madrid che gli azzurri ospiteranno al San Paolo in settimana col duro compito di ribaltare il 3-1 di due settimane fa al Bernabeu. Il calciatore belga è fondamentale ormai per la squadra di Maurizio Sarri e il suo problema alla caviglia preoccupa e non poco. Quanto tempo dovrà stare fuori? Difficile capirlo dalla diretta dove Fabio Caressa e Beppe Bergomi hanno provato a fare delle ipotesi pensando prima a un problema al polpaccio e arrivando poi a capire che il problema era localizzato alla caviglia per l'applicazione del ghiaccio in quella zona dopo la sostituzione. La speranza è che sia solo una forte contusione perchè in caso si trattasse di distorsione allora ci sarebbe davvero da temere il suo forfait per il Real Madrid.

INFORTUNIO MERTENS, PROBLEMA ALLA CAVIGLIA PER IL BELGA AUTORE DI UNA DOPPIETTA CONTRO LA ROMA.LA SUA PARTITA - Dres Mertens è costretto a lasciare il campo di gioco per un infortunio a quindici minuti dalla fine di Roma-Napoli nella quale aveva segnato una fantastica doppietta. Il belga ha subito un colpo alla caviglia e lasciato il posto allora a Piotr Zielinski. La sua partita è stata senza dubbio strepitosa, giocando con grande ritmo e lasciando da parte tutte le critiche di chi avrebbe preferito Arkadiusz Milik o Leonardo Pavoletti al centro dall'attacco. Il primo a farsi sentire era stato lo stesso Aurelio De Laurentiis nella notte di Madrid quando aveva sottolineato che Maurizio Sarri non faceva giocare i calciatori che comprava preferendo metterne altri fuori ruolo, chiaro riferimento alla questione Mertens-Pavoletti. Dres Mertens ha segnato una straordinaria doppietta contro la Roma. Il primo gol è arrivato sfruttando la sua velocità abbinata alla tecnica che gli ha permesso di fare il tocco sotto a Szczesny. Il secondo invece l'ha segnato da vero attaccante di area di rigore, spuntando su un cross sul secondo palo. Prestazione da nove in pagella ma rimane il rammarico per l'infortunio.

