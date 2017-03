INFORTUNIO SUSO, PROBLEMA MUSCOLARE PER LO SPAGNOLO, ENTRA IN CAMPO OCAMPOS (OGGI, 4 MARZO 2017) - Al posto di Suso è entrato Ocampos alla metà della prima frazione di gioco di Milan-Chievo Verona. Lo spagnolo ha accusato un problema muscolare che già aveva fatto sentire le prime avvisaglie nel prepartita che avevano portato al riscaldamento preventivo proprio dell'esterno d'attacco arrivato nel calciomercato di gennaio dal Genoa. Staremo a vedere come sarà la gara di Ocampos che nei primi minuti in campo è sembrato piuttosto spaesato, senza riuscire a interpretare la partita nel migliore dei modi e rimanendo un po' troppo stretto portando Vincenzo Montella più volte a richiamarlo. Ormai la prima frazione di gioco va verso la sua conclusione, nella ripresa Ocampos però dovrà provare a fare la differenza.

INFORTUNIO SUSO, PROBLEMA MUSCOLARE PER LO SPAGNOLO (OGGI, 4 MARZO 2017) - Termina per infortunio al minuto trentacinque Milan-Chievo Verona per Suso. Lo spagnolo, ormai titolare in pianta stabile, è costretto a uscire dal campo per il riacutizzarsi di un problema muscolare lasciando il posto a Ocampos. Come raccontano a Sky Sport pare che il calciatore ex Liverpool avesse già accusato dei fastidi durante il riscaldamento a inizio partita, cosa che aveva portato Vincenzo Montella a far riscaldare preventivamente proprio Ocampos. Difficile stabilire ora quali saranno i tempi di recupero per Suso e l'entità dunque dell'infortunio di cui probabilmente già si potrebbe capire qualcosa di più dopo l'intervallo della gara. Dal conto suo Suso ha avuto una mezzora di campo per provare a fare la sua partita, ma non è sembrato in grande giornata forse proprio condizionato da questo problema fisico. Staremo a vedere poi quello che lo staff medico del Milan deciderà domani e se serivranno

