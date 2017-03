Inter-Ternana Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (oggi)

DIRETTA INTER-TERNANA PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PROBABILI FORMAZIONI E RISULTATO LIVE (OGGI 20^GIORNATA) – Inter-Ternana, diretta dall’arbitro Fabio Pasciuta è la partita in programma per oggi 4 marzo 2017 alle ore 13.00, valida per la 20^ giornata del campionato Primavera. I nerazzurri primi della classe a quota 49 punti affronteranno infatti gli umbri, quartultimi a 15 punti, ma la situazione di classifica dei rossoverdi poteva essere ben peggiore se non fossero stati sospinti dalle ultime due vittorie consecutive in campionato, entrambe ottenute in casa contro Palermo e Salernitana.

Un'impennata d'orgoglio che deve rappresentare un campanello d'allarme per i nerazzurri, che possono però vantare un tasso tecnico oggettivamente superiore rispetto a quello degli avversari. Nelle ultime settimane l'Inter ha cambiato decisamente passo, riuscendo di cinque punti l'Atalanta, di sette la Roma campione d'Italia in carica e addirittura di dieci lunghezze la Virtus Entella, che con i giallorossi si giocherà la finale di Coppa Italia di categoria e che nella prima metà della stagione sembrava in grado di contendere il primato alle grandi del raggruppamento. La continuità che l'Inter è riuscita ad esprimere nelle ultime settimane è stata però di livello superiore, con i nerazzurri che hanno vinto dieci delle ultime undici partite disputate in campionato, concedendo solo un pareggio in questo periodo, nella trasferta di Chiavari. Risultati che hanno portato la squadra di Vecchi in fuga e potenzialmente in grado di chiudere la questione primo posto nella regular season nel giro di poche settimane.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: Inter in campo con Di Gregorio estremo difensore alle spalle dei due centrali di difesa Gravillon e Vanheusden, mentre Mattioli coprirà la corsia laterale di destra di difesa e Cagnano occuperò invece la fascia opposta. Rivas, Danso e Carraro copriranno la zona di centrocampo formando il terzetto titolare, entre in attacco sarà confermato il tridente composto da Rover, da Belkheir e da Pinamonti. Risponderà la Ternana con Vitali a difesa della porta, mentre gli esterni laterali di difesa saranno Testa sulla fascia destra e Sabatini sulla fascia sinistra, mentre al centro della retroguardia a completare la linea a quattro ci saranno il capitano Roscioli e Tinti. Bellini in cabina di regia sarà affiancato a centrocampo da Marrocco e da Conti, mentre in attacco il tridente sarà formato da Argento, Vittori e Pirazzi.

Ricordiamo che il match tra Inter e Ternana Primavera sarà visibile in diretta tv sul canale Sportitalia, visibile al numero 60 del telecomando del digitale terrestre oltre che al numero 225 del bouquet della piattaforma satellitare di Sky. Sarà altresì confermata anche la diretta streaming video della partita attesa alla ore 13.00 tramite il portale www.sportitalia.com, a cui però sarà necessario iscriversi per accedere al servizio richiesto.

