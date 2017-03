LITE MOGGI JR - ZEMAN: "FALSO MORALISTA". LA REPLICA DEL TECNICO BOEMO: "NON ACCETTO LEZIONI DA QUELLA FAMIGLIA" - Alessandro Moggi attacca Zdenek Zeman e il tecnico boemo risponde: lite a distanza tra il figlio dell'ex direttore generale della Juventus e l'attuale allenatore del Pescara. Il battibecco è nato dalle dichiarazioni rilasciate da Moggi jr alla Gazzetta dello Sport: «Fa il moralista, ma i fatti dicono che non può farlo: come quando venne a Napoli». Come se le vecchie ruggini non bastassero, Alessandro Moggi ha commentato anche il ritorno al Pescara dell'allenatore, che festeggerà le 100 panchine tra i professionisti: «Aggiungo che non è coerente. Basta rileggere le frasi dure su Sebastiani quando gli preferì Oddo l'anno scorso. Ora è tornato a Pescara come se nulla fosse». Non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato, anzi l'argomento si è preso la scena nella conferenza stampa tenuta da Zeman in vista della partita contro la Sampdoria: «Penso che la famiglia Moggi non possa darmi insegnamenti».

LITE MOGGI JR - ZEMAN: "FALSO MORALISTA". LE ALTRE DICHIARAZIONI - Alessandro Moggi si è raccontato in una autobiografia edita da Cairo, nella quale ha parlato ovviamente anche dei suoi 20 anni di carriera da agente. Nel libro non mancano riferimenti a Calciopoli, che segna l'inizio dei guai per il figlio dell'ex direttore generale della Juventus. «Ti senti perso e magari pensi anche al suicidio. Sapevo che c'era una guerra tra bande. Così amici e nemici seguivano certe dinamiche» ha raccontato alla Gazzetta dello Sport Moggi jr, che ha poi rivelato di aver chiarito con Lele Oriali, il quale fece pressioni a Materazzi affinché cambiasse agente. Con il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha litigato per Lapadula: «Mi è spiaciuto molto perché gli sono affezionato. Quest'estate il blitz del Milan ha preso tutti in contropiede e per questo motivo sarò sempre pronto per un chiarimento». Alti e bassi anche con De Laurentiis, perché con il patron del Napoli «non è facile rapportarsi». A Lotito rimprovera, invece, la mancanza di puntualità. Nell'intervista, però, Alessandro Moggi ha parlato anche del rapporto con Raffaella Fico: «Stiamo bene insieme». Di Ilaria D'Amico preferisce non parlare e, infatti, ha specificato solo di non averla più rivista.

