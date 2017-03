Liverpool-Arsenal/ Info streaming video e diretta tv, risultato live (oggi, Premier League 2017)

DIRETTA LIVERPOOL-ARSENAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, PREMIER LEAGUE 2017) - Liverpool-Arsenal verrà diretta dall'arbitro Robert Madley; si gioca ad Anfield Road per la ventisettesima giornata della Premier League 2016-2017, squadre in campo alle ore 18:30 italiane. La classifica attuale vede i Gunners a quota 50, con 1 punto di vantaggio sul Liverpool, che nell’ultimo turno ha perso a Leicester contro la formazione orfana di Claudio Ranieri, mentre l’Arsenal ha rinviato la propria gara di campionato, per il contemporaneo impegno del Southampton nella finale di Coppa di Lega.

Entrambe sono obiettivamente fuori dalla corsa per il titolo, visto il ruolino di marcia del Chelsea capolista che ha 63 punti, ma possono ambire alla zona Champions League, in una lotta che vede coinvolti anche l’attuale secondo, il Tottenham, e le due formazioni di Manchester, il City e lo United, in una stagione che dopo l’inatteso successo del Leicester, ha visto tornare in prima fila le storiche dominatrici del calcio d’oltremanica.

La gara di andata, che si disputò nella giornata di esordio del campionato, vide il successo della formazione di Klopp per 3-4 al termine di una partita entusiasmante. All’Emirates Stadium dopo una prima mezzora di studio è Walcott a segnare la rete del vantaggio per i padroni di casa, dopo aver fallito pochi minuti prima un rigore; il pareggio del Liverpool arriva nel finale del primo tempo grazie ad una punizione calciata magistralmente dall’ex interista Coutinho. Il secondo tempo inizia nel segno del Liverpool che nel giro di appena sette minuti mette a segno due reti; la prima al quarto con Lallana e la seconda all’11esimo con doppietta personale di Coutinho.

L’Arsenal barcolla, ed i Reds spingono ancora con grande voglia. Il dominio della formazione di Klopp è sancito dal quarto goal, messo a segno da Manè al 63esimo al termine di una entusiasmante azione personale iniziata poco dopo la linea di metà campo. A quel punto l’Arsenal si scuote e riesce a ridurre lo svantaggio dopo solo un minuto grazie a Chamberlain. La squadra di Wenger riprende coraggio e va in rete per il 3-4 al 75esimo con Chambers che mette in rete di testa, ma non riesce poi a segnare la rete del pareggio con il Liverpool che perde Coutinho per infortunio.

Nell’ultima gara di campionato il Liverpool ha fatto le spese della grande voglia di rinascita dei campioni in carica del Leicester, che hanno voluto dimostrare di non meritare l’attuale posto in zona retrocessione. I Reds sono andati in rete ancora con Coutinho, ma non hanno potuto fare niente per evitare le segnature della formazione di casa, due con Vardy ed una con Drinkwater. Il Liverpool ha segnato solo dopo il 3 – 0 del Leicester ed in generale ha confermato in questa gara quanto fatto vedere sino a qui in stagione, un problema costante quando si trova ad affrontare le "piccole" del campionato.

In casa Arsenal c’è aria di contestazione nei confronti di Arsene Wenger, sia per quanto riguarda il campionato, sia per la Champions League con la pesante lezione subita dal Bayern di Ancelotti all’Allianz Arena nella partita di andata degli ottavi. La tifoseria ha organizzato anche una marcia di protesta contro il proprio allenatore che si dovrebbe tenere prima della gara di ritorno con i tedeschi.

Nella partita di Anfield entrambi i tecnici hanno problemi di infortuni, con Klopp che deve rinunciare a Ings, Grujic e con molta probabilità anche a Lovren e Sturridge, mentre per l’Arsenal gli infortunati sono Cazorla, Ramsey, Koscielny ed Elneny. Reds in campo con il 4-3-3 con Mignolet in porta, linea difensiva con Clyne e Milner esterni e Matip e Lucas Leiva centrali, con quest’ultimo che potrebbe lasciare il posto a Woodburton; linea di centrocampo con Emre Can, Lallana e Wijnaldum, e tridente offensivo che vede Firmino come punta centrale con Manè e Coutinho ad agire ai suoi fianchi.

La risposta di Arsene Wenger per i Gunners è con il 4-2-3-1 con Petr Cech in porta, Gibbs e Bellerin difensori sulle fasce, e coppia centrale formata da Nacho Monreal e Mustafi; linea mediana con Coquelin affiancato da Iwobi che dunque giocherà da regista, mentre i tre alle spalle di Lucas Perez, possibile prima punta, dovrebbero essere Sanchez e Walcott sugli esterni con Mesut Ozil che partirà invece da posizione centrale.

Liverpool-Arsenal sarà una diretta tv esclusiva per gli abbonati al bouquet della tv satellitare: appuntamento su Sky Sport 3 a partire dalle ore 18:30 italiane, con possibilità di assistere al big match di Anfield Road anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi).

© Riproduzione Riservata.