Livorno Siena/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Livorno-Siena sarà diretta dall'arbitro Antonello Balice della sezione di Termoli. In programma sabato 4 marzo 2017 alle ore 20.30, si presenta come una sfida importante per la classifica del girone A di Lega Pro, giunto alla nona giornata di ritorno questo derby toscano che sa tanto di nostalgia dei bei tempi che furono. Solo qualche anno fa Livorno-Siena era una gara molto interessante in serie A e che vedeva contrapposte due squadre sempre dal buon rendimento nella massima serie.

Oggi le cose vanno diversamente anche se il Livorno vuole tornare in serie B pur consapevole di dover competere con altre realtà molto attrezzate. Il Siena invece sogna di prendere parte ai play-off anche se non sarà per nulla semplice. La distanza è di 5 punti e perdere al Picchi vorrebbe dire addio definitivo agli spareggi promozioni. Bensì i bianconeri dovrebbero fare attenzione alla zona retrocessione che diventerebbe sempre più incombente. Dunque sarà una sfida ricca di emozioni e che sugli spalti vedrà anche una importante cornice di pubblico vista l'importanza della sfida e la voglia matta di entrambe di conquistare i tre punti. Perdere potrebbe avere un contraccolpo importante anche perché si tratta di un derby.

Il Livorno scenderà in campo col 3-4-1-2 che vedrà in porta l'esperienza di uno come Mazzoni, reduce da diversi anni da titolare in serie B. In difesa ci sarà il trio composto da Toninelli, Borghese e Franco mentre in mezzo al campo agiranno Marchi e Valiani con Galli e Lambrughi sugli esterni. Il trequartista sarà Ferchichi che agirà alle spalle della coppia d'attacco composta da Murilo e Maritato. Dalla panchina il bomber brasiliano Caetano Calil, arrivato a gennaio dal Catania.

In casa Siena invece mister Scazzola pensa a qualche novità anche se l'ossatura di base sarà sempre la stessa. Siena che scenderà in campo col 4-4-2 classico delle ultime giornate. In porta giocherà Moschin con Iapichino, Ghinassi, Freddi e Stankevicius in difesa. Mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Vassallo, Gentile, Steffe e Ciurria. In avanti il tandem che vedrà Marotta e Campagnacci pronti a scardinare la retroguardia del Livorno con Jawo pronto a subentrare nella ripresa.

Livorno che basa molto del suo gioco proprio sugli interni di centrocampo che sono di un certo livello. Valiani dal suo arrivo nel mese di gennaio si è subito rivelato un elemento essenziale per la sua qualità ed esperienza. Senza dimenticare comunque la coppia d'attacco con Murilo e Maritato che stanno facendo molto bene. Il Siena invece vorrà trovare il suo equilibrio nel derby. L'attacco con Campagnacci e Marotta è un lusso per la Lega Pro e perciò i bianconeri vogliono vincere e magari iniziare quella risalita che possa riportarli in zona play-off.

Per le scommesse invece, Bwin propone una serie di quote molto interessanti. La vittoria dei padroni di casa viene quotata a 1.60 mentre il pareggio a 3.70. Molto alta la quota del 2 che viene quotato dallo stesso bookmaker a 5.00. Mister Foscarini ha chiesto concentrazione al suo Livorno. L'ex tecnico del Cittadella è consapevole di poter seriamente ancora ambire alla promozione in serie B. La gara col Siena potrà dire molto sul futuro degli amaranto mentre in casa Siena, il tecnico Scazzola non vuole più passi falsi. La vittoria potrebbe spianare la strada per una rimonta alla zona play-off che avrebbe quasi del miracoloso.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Livorno-Siena sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

