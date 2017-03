Lupa Roma-Pontedera/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato l

DIRETTA LUPA ROMA-PONTEDERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lupa Roma-Pontedera sarà diretta dall’arbitro Alberto Santoro della sezione di Messina, assistito dai guardalinee Danilo Ruggeri e Matteo Guddo entrambi di Palermo. Lupa Roma-Pontedera, che si gioca sabato 4 marzo 2017 alle ore 14.30, è una delle sfide in programma per la nona giornata di ritorno del girone A di Lega Pro.

Soprattutto, si tratterà di un match che rappresenterà una vera e propria sfida salvezza, considerando che capitolini e toscani si trovano al confine della zona play out a quota ventotto punti. Dopo una stagione molto travagliata che ha fatto segnare anche diversi cambi al vertice in società, la Lupa Roma ha iniziato un cammino di risalita in classifica che l'ha portata a giocarsi ora in maniera convincente un posto per la salvezza diretta. Capitolini che la settimana scorsa sono stati capaci di reagire alle sconfitte contro Racing Roma nel derby e contro la Viterbese, battendo con un rotondo tre a uno la Lucchese.

Il Pontedera invece nelle ultime settimane era riuscito a rilanciare le proprie speranze di salvezza battendo la Pro Piacenza e la stessa Lucchese, ma nello scorso turno di campionato è incappato in una sconfitta interna contro la Viterbese che ha impedito al sodalizio toscano di issarsi fuori dalla zona play out. Le due squadre hanno comunque mantenuto un buon livello di continuità nelle ultime partite e potrebbero sicuramente ottenere il definitivo salto di qualità dall'eventuale vittoria in questo scontro diretto.

Le probabili formazioni dell'incontro: la Lupa Roma dovrebbe scendere in campo con l'uruguaiano Bremec Suarez tra i pali, Cafiero e Gigli impiegati come difensori centrali, Cavagna sarà schierato in posizione di terzino destro e Sfanò in posizione di terzino sinistro. Terzetto di centrocampo formato da Garufi, Aloi e Mazzarani, poi il brasiliano Victor da Silva e a Baldassin avanzati in posizione di trequartisti di supporto all'unica punta, il francese Mohamed Fofana, autore di una doppietta nell'ultimo match contro la Lucchese. Risponderà il Pontedera con Della Latta, Risaliti e Vettori a formare il pacchetto difensivo davanti all'estremo difensore Lori. Corsinelli, Caponi e Calcagni giocheranno come centrali di centrocampo, mentre Calò sarà l'esterno fluidificante di destra e Gemignani agirà sul versante opposto. Davanti l’albanese Kabashi dovrebbe far coppia con Santini.

4-3-2-1 ad albero di Natale per quanto riguarda la Lupa Roma di Di Michele, mentre il Pontedera di Indiani risponderà con un 3-5-2. Sfida interessante tra due formazioni che non vantano propriamente una difesa d'acciaio, ma che nelle ultime partite disputate hanno visto migliorare sensibilmente il loro rendimento offensivo. Quella toscana in particolare è la quarta peggior difesa del girone A, ha fatto leggermente meglio la Lupa Roma che ha però il terzo peggior attacco del raggruppamento, situazione migliorata dai sei gol messi a segno nelle ultime cinque partite.

Come detto entrambe le squadre hanno lanciato segnali importanti nelle ultime settimane, ma la Lupa Roma in casa sembra avere una marcia in più e le agenzie di scommesse ne tengono conto. Vittoria capitolina (segno 1) quotata 2.25 da Bet365, mentre Unibet moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio (segno X); Paddy Power infine quota a 3.30 il successo esterno del Pontedera.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Lupa Roma-Pontedera sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

