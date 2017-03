Milan Chievo/ Probabili formazioni: quote, ultime novità live (Serie A 2017, 27^ giornata)

MILAN CHIEVO: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Milan Chievo, anticipo serale della ventisettesima giornata di Serie A 2016-2017, si gioca sabato 5 marzo alle ore 20:45. Il Milan insegue l’Europa: entra nella giornata con il settimo posto e tre punti da recuperare alla Lazio, frutto di due vittorie consecutive che hanno anche riportato al gol un Carlos Bacca che sembra essersi ritrovato. Il Chievo è già salvo: non ha più niente da chiedere a questo campionato, se non provare ad avvicinare il suo primato di punti che aveva centrato ancora con Gigi Delneri in panchina. Le motivazioni nel calcio contano, e dunque i rossoneri devono sfruttare la maggior fame di vittoria per fare un altro passo in classifica. In attesa che la partita inizi allo stadio Giuseppe Meazza, andiamo a vedere le scelte che i due allenatori dovrebbero operare al netto delle indisponibilità, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Chievo. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN CHIEVO

MILAN-CHIEVO: PRONOSTICO E QUOTE - Per Milan Chievo, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Milan (segno 1) vale 1,60, il pareggio (segno X) è quotato 3,85, mentre la vittoria del Chievo (segno 2) vi permetterà di vincere 6,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - In settimana Alessio Romagnoli ha svolto una parte di allenamento con i compagni: buone notizie per Vincenzo Montella, anche se il difensore romano non sarà disponibile per la partita di questa sera e si lavora per farlo rientrare il prossimo venerdì contro la Juventus. C’è invece De Sciglio che giocherà come terzino sinistro, preferito a Vangioni che ha comunque dato il suo contributo nelle ultime partite; a destra giocherà Abate, mentre in mezzo a fare coppia con Paletta dovrebbe essere preferito Cristian Zapata, con Gustavo Gomez che dunque andrà in panchina. Con il tridente scelto (Suso a destra, Deulofeu a sinistra e Carlos Bacca in mezzo, in una possibile staffetta con Lapadula che ultimamente ha trovato meno spazio), i dubbi di Montella sono tutti a centrocampo: l’unico certo di avere una maglia è Kucka, che sarà una delle due mezzali. Ballottaggi per le altre due maglie: il trend di questo periodo è che José Sosa sia preferito a Locatelli, anche per la partita di stasera potrebbe essere così ma il giovane del vivaio resta in lizza fino all’ultimo. Così anche Pasalic, che è il titolare del ruolo ma contro il Chievo potrebbe prendersi un turno di riposo favorendo così l’inserimento dal primo minuto di Bertolacci.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Nel Chievo manca Perparim Hetemaj: per il centrocampista finlandese una stagione continuamente costellata da problemi fisici che gli hanno tolto continuità. Rolando Maran ha più soluzioni per sostituirlo: al momento quella che sembra vincente riguarda la titolarità di De Guzman, che dunque sarebbe confermato rispetto alla scorsa domenica. Questa volta però l’olandese giocherebbe da mezzala, con Radovanovic che si riprende la maglia di regista davanti alla difesa; per completare il centrocampo non si può rinunciare a Lucas Castro, un giocatore che porta qualità in una linea fatta soprattutto di corsa e muscoli. In avanti si rivede Pellissier: il capitano si gioca un posto con Inglese che non è al meglio, dunque è possibile la staffetta con la conferma di Meggiorini, lui pure indispensabile per il lavoro di raccordo e sacrificio che sa garantire, e Valter Birsa che agirà alle spalle delle due punte. Per quanto riguarda la difesa, solito ballottaggio per i due centrali: verso una maglia Dainelli e Spolli, possibile panchina dunque per Gamberini e Bostjan Cesar. Decise invece le corsie laterali: a destra ci sarà Cacciatore, a sinistra giocherà come sempre Gobbi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CHIEVO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 29 Paletta, 17 C. Zapata, 2 De Sciglio; 33 Kucka, 73 M. Locatelli, 91 Bertolacci; 8 Suso, 70 Bacca, 7 Deulofeu

A disposizione: 30 Storari, 35 Plizzari, 96 Calabria, 15 Gustavo Gomez, 21 Vangioni, 16 A. Poli, 23 J. Sosa, 80 Pasalic, 10 Honda, 14 Mati Fernandez, 9 Lapadula, 11 Ocampos

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Romagnoli, Montolivo, Bonaventura

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 2 Spolli, 3 Dainelli, 18 Gobbi; 19 Castro, 8 Radovanovic, 1 De Guzman; 23 Birsa; 69 Meggiorini, 45 Inglese

A disposizione: 90 Seculin, 32 Bressan, 20 Sardo, 21 N. Frey, 5 Gamberini, 12 B. Cesar, 13 Izco, 4 N. Rigoni, 28 Bastien, 80 Kiyine, 7 Gakpé, 31 Pellissier

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: P. Hetemaj





© Riproduzione Riservata.