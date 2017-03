MILAN CHIEVO/ Streaming video e diretta tv: partono meglio i clivensi. Dove vedere la partita?

DIRETTA MILAN CHIEVO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? PARTONO MEGLIO I CLIVENSI - Siamo arrivati al ventesimo minuto di Milan-Chievo Verona e il risultato è ancora fermo sullo zero a zero. Sono partiti meglio i clivensi anche se fino a questo momento non ci sono state grandi occasioni né da una parte né dall'altra. I rossoneri hanno iniziato la gara molto guardinghi con la squadra di Rolando Maran che tiene il pallino del gioco e fa la partita. L'unica conclusione fino a questo momento arriva dai piedi di Gakpé che calcia da fuori e non riesce a trovare la porta, schiacciando troppo la conclusione. Sicuramente stiamo vivendo una bella partita dal punto di vista tecnico, ma fino a questo momento davvero poche occasioni sotto porta e tanta circolazione di palla in mezzo al campo. Staremo a vedere chi riuscirà a fare meglio. SEGUI LA DIRETTA DI MILAN CHIEVO LIVE CON NOI: CLICCA QUI

DIRETTA MILAN CHIEVO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? – Dove seguire la diretta streaming video e tv di Milan-Chievo? La partita di anticipo della 27^ giornata di serie A potrà essere seguita alle ore 20.45 di oggi sabato 4 marzo 2017, sia da tutti i clienti Sky abbonati al bouquet satellitare sia da tutti i clienti Mediaset Premium, in possesso di un pacchetto che prevede la visione degli eventi calcistici. Di conseguenza il match tra Milan e Chievo potrà essere seguito anche in diretta streaming video tramite l’applicazione SkyGo, riservata agli abbonati Sky e Premium Play, per i clienti del digitale terrestre. Milan-Chievo in diretta tv: come vedere la partita? Ecco tutti riferimenti e le informazioni utili per il match di anticipo della 27^ giornata di Serie A. il match atteso a San Siro sarà visibile per i clienti Sky sui canali Sky Sport 1, SkySuperCalcio e SkyCalcio 1, oltre che sui canali ad alta definizione. La telecronaca dell’incontro è stata affidata a Maurizio Compagnoni, coadiuvato in questa occasione dal commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Preziosi saranno anche gli interventi degli inviati Peppe Di Stefano, Marco Nosotti e Alessandro Alciato.

Gli abbonati a Mediaset Premium invece, per seguire la partita tra Milan e Chievo in diretta tv si sintonizzeranno su Premium Sport, oppure su Premium Sport HD, per seguire l’evento in alta definizione con la telecronaca di Roberto Ciarapica e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Gli inviati Premium da bordo campo: Claudio Raimondi, Angiolo Radice e Daniele Miceli.

Dopo ben quattro risultati utili di seguito il Milan di Montella ritorna tra le mura di casa per ottenere tre punti che potrebbero rilanciare i rossoneri in classifica di campionato e soprattutto nell’obbiettivo di una pizza europea per la prossima stagione. Alla vigilia della 27’ giornata di serie A il Milan di Montella si trova in settima posizione con 47 punti, appena uno di distanza dai nerazzurri di Pioli e a tre dalla Lazio di Inzaghi. Di contro però a San Siro Montella incontrerà Maran e il suo Chievo, che ormai certo della salvezza, si trova a circa metà classifica con 35 punti, da cui però difficilmente i clivensi potrebbero ottenere più di un buon piazzamento a fine stagione.

