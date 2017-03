Modena-Lumezzane/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA MODENA LUMEZZANE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Modena-Lumezzane sarà diretta dall’arbitro Andrea Capone della sezione di Palermo, assistito dai guardalinee Giuseppe Scarica di Castellammare di Stabia e Francesco Alessandro Iovine di Napoli. Si gioca sabato 4 marzo 2017 alle ore 14:30, per l’anticipo del girone B di Lega Pro. Le due squadre sono invischiate nella parte bassa della classifica. I canarini sono attualmente al 15° posto, avendo conquistato 28 punti nelle prime 27 giornate, a fronte di 7 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte. In negativo il saldo gol fatti e subiti, un -16 che non è comunque così drammatico come dato rispetto alle altre squadre che stanno lottando per non retrocedere in Serie D.

Il Lumezzane invece è penultimo. Situazione dunque più difficile per la squadra ospite, che non sta attraversando un buon momento di forma, anzi. Sono 23 i punti conquistati dopo le prime 27 giornate. Fin qui per il Lumezzane sono arrivate 5 vittorie, 8 pareggi e ben 14 sconfitte. Sono 25 le reti subite, soltanto 13 quelle realizzate. Appartiene proprio al Lumezzane il peggior reparto offensivo del girone B di Lega Pro, dietro anche al fanalino di coda Fano e all'Ancona (18 reti per i dorici).

Due vittorie, tra l'altro consecutive, e tre sconfitte. Questo il ruolino di marcia del Modena nelle ultime 5 partite di campionato. I canarini, nell'ultima giornata di campionato, hanno perso contro il Sudtirol di misura (1-0 il risultato finale, decisiva la rete di Gliozzi nella ripresa). Sconfitta, in trasferta, che pone così fine all'ottimo momento della squadra emiliana, che aveva ottenuto due vittorie consecutive contro Ancona (in casa, 2-1) e Bassano (2-0 in trasferta), Bassano che ricordiamo essere in piena lotta per un posto nei play off di fine stagione.

Crisi nera invece per il Lumezzane, che ha raccolto un solo punto negli ultimi 5 incontri, vedendosi avvicinare il baratro dell'ultima posizione, che significherebbe, a fine stagione, retrocessione certa in Serie D. La serie di 4 sconfitte consecutive è stata interrotta domenica scorsa contro il Santarcangelo davanti ai propri tifosi (0-0 il risultato finale). Negli altri 4 incontri sono arrivate 4 sconfitte contro Bassano (2-0), Gubbio (1-0), Venezia (2-1 in casa) e Reggiana (2-0). Occorre anche sottolineare come il calendario non abbia di certo agevolato la squadra allenata da mister Mauro Bertoni. L'ultimo gol messo a segno dal Lumezzane porta la firma di Bacio Terracino.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Modena allenato da Ezio Capuano dovrebbe schierarsi in campo con il modulo 3-5-2. Si va verso un undici titolare molto simile, se non identico, a quello di domenica scorsa: quindi Manfredini tra i pali e in difesa Milesi, Ambrosini e Fautario. In cabina di regia Giorico, mezzali Laner e Remedi, esterni di fascia Basso (a destra) e Popescu (sinistra). Tandem d’attacco composto da Nolè e Ravasi, anche se quest’ultimo è insidiato dall’ivoriano Adama Diakité (un’altra alternativa è il senegalese Abou Diop).

Per il Lumezzane previsto un 4-3-3 con Pasotti a difesa della porta, Sorbo e Magnani centrali arretrati, Tagliani terzino a destra e Bonomo sulla fascia mancina. A centrocampo spazio ad Arrigoni, Speziale e Varas Marcillo, davanti l’ariete di sfondamento sarà Leonetti affiancato dagli esterni Russini e Bacio Terracino. Le quote di Bet365 sembrano convergere sulla facile vittoria del Modena. Il segno 1 è quotato a 1,83, mentre la vittoria della squadra ospite è quotata in lavagna a 3.80. Poche possibilità anche per il pareggio, quotato a 3.30. Sembra tutto facile per i padroni di casa: rispetteranno i pronostici?

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Modena-Lumezzane sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

