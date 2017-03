Olbia Cremonese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA OLBIA-CREMONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Olbia-Cremonese sarà diretta dall’arbitro Andrea Zingarelli della sezione di Siena, assistito dai guardalinee Riccardo Fabbro di Roma 2 e Tommaso Diomaiuta di Albano Laziale. Olbia-Cremonese, in programma sabato 4 marzo 2017 alle ore 14.30, si presenta come una sfida importante per la classifica del girone A di Lega Pro, giunto alla nona giornata di ritorno. I sardi si trovano infatti alle prese con un momento difficilissimo, che ha rimesso in bilico la salvezza diretta che pareva virtualmente già acquisita dopo un'ottima prima metà di campionato. L'Olbia infatti dopo aver battuto il Pontedera in casa lo scorso 22 gennaio è incappata in una serie di cinque sconfitte consecutive contro Pro Piacenza, Lupa Roma, Livorno, Piacenza e Giana Erminio che ha riportato il sodalizio dell'isola a tre soli punti di distanza dalla zona play out. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

La Cremonese invece mantiene saldamente il secondo posto in classifica e sta provando con tutte le sue forze ad insidiare il primato in classifica dell'Alessandria per raggiungere la promozione diretta in Serie B. Dopo l'importantissima vittoria nello scontro diretto contro i grigi, che ha mantenuto aperto il campionato, i grigiorossi si sono mantenuti a sei punti di distanza dalla capolista battendo la scorsa settimana l'Arezzo in trasferta, in un altro scontro diretto d'alta classifica molto complicato. Dopo il crollo di Piacenza, la Cremonese ha dato dimostrazione di grande solidità, restando con la porta inviolata contro la prima e la terza (ora scivolata al quarto posto) della classe.

Vediamo le probabili formazioni dell'incontro: l'Olbia dovrebbe giocare con Matteo Ricci a difesa della porta, Pisano a coprire l'out difensivo di destra e Cotali l'out di sinistra, mentre Dametto e Iotti giocheranno come difensori centrali. Piredda, Muroni e Feola comporranno il terzetto di centrocampo, mentre Cossu sarà confermato in posizione di trequartista alle spalle del tandem offensivo, formato da Ragatzu e da Capello.

La Cremonese dovrebbe rispondere con Ravaglia come estremo difensore, mentre la linea difensiva a quattro vedrà in azione da destra a sinistra Salviato, Canini, Bastrini e Ferretti. Pesce, Scarsella e Belingheri sono i favoriti per i tre posti a centrocampo, mentre Perrulli come trequartista sarà chiamato ad ispirare l’azione del tandem offensivo composto da Stanco e da Brighenti.

Il tecnico dell'Olbia, Michele Mignani, dovrebbe quindi schierare la squadra con un 4-3-1-2 speculare a quello di Attilio Tesser per la Cremonese. Due formazioni che si affidano al trequartista per ottenere un pizzico di imprevedibilità offensiva in più, ma ovviamente i lombardi sono stati costruiti ad inizio stagione per il salto in Serie B, mentre l'Olbia punta anzitutto alla salvezza nonostante l’ottimo girone d’andata. Una situazione confermata dalla classifica, anche se i sardi sembravano poter puntare ai playoff prima della serie nera che li ha visti recentemente, loro malgrado, protagonisti.

Le due squadre stanno vivendo un momento di forma inversamente proporzionale e le agenzie di scommesse ne tengono conto: Cremonese favorita nonostante il fattore campo avverso. Bet365 che quota 1.91 la vittoria in trasferta (segno 2), Tipico.it alza fino a 3.70 la quota relativa alla vittoria dell’Olbia (segno 1), infine Paddy Power propone a 3.35 la quota relativa al pareggio (segno X).

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Olbia-Cremonese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

