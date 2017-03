PAGELLE / Milan-Chievo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 27^ giornata - primo tempo)

PAGELLE MILAN-CHIEVO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 27^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti del primo tempo di Milan-Chievo, anticipo della 27^ giornata di Serie A 2016-2017, le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 1-1. Dopo una lunga fase di studio i rossoneri passano in vantaggio con l'assist di Deulofeu (7) per Bacca (6) che ha tutto il tempo di prendere la mira e trovare l'angolino per battere Sorrentino (6) e portare momentaneamente in vantaggio i padroni di casa. Dopo aver sfiorato il raddoppio con Locatelli (6,5) e ancora con Bacca decisivo il salvataggio sulla linea da parte di Dainelli (6,5) poco prima dell'intervallo gli ospiti pareggiano i conti quando De Sciglio (5,5) commette fallo su Gakpé (7) all'interno dell'area, dagli undici metri De Guzman (6,5) non lascia scampo a Donnarumma (6). Nel recupero il Milan potrebbe tornare avanti quando Cesar (5,5) intercetta col braccio largo il tiro di Locatelli, Bacca però sbaglia clamorosamente spedendo il pallone direttamente in curva. VOTO MILAN 6 - I rossoneri sembravano averla incanalata sui binari giusti ma si fanno rimontare e al termine del primo tempo sbagliano il rigore che avrebbe consentito loro di portarsi sul 2 a 1. MIGLIORE MILAN: DEULOFEU 7 - Si sacrifica tantissimo in fase difensiva dando una grossa mano ai suoi, fornendo inoltre l'assist per il momentaneo 1 a 0 di Bacca. PEGGIORE MILAN: DE SCIGLIO 5,5 - Provoca il rigore con il quale il Chievo ristabilisce l'equilibrio nel risultato. VOTO CHIEVO 6 - Pur non avendo obiettivi di classifica gli uomini di Maran stanno cercando di onorare al meglio l'impegno e di rendere la vita difficile agli avversari. MIGLIORE CHIEVO: GAKPE' 7 - Oltre a ottenere il rigore che consente ai clivensi di annullare lo svantaggio si muove molto bene nella trequarti avversaria. PEGGIORE CHIEVO: CESAR 5,5 - Tiene ingenuamente il braccio staccato dal corpo stoppando il tiro di Locatelli, un gesto che potrebbe costare caro se non fosse per il grave errore di Bacca dal dischetto. (Stefano Belli)

