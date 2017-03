PAGELLE / Roma-Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 27^ giornata - primo tempo)

PAGELLE ROMA-NAPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 27^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti del primo tempo di Roma-Napoli, big match della 27^ giornata di Serie A che apre il programma del weekend, continuano a fare fatica i giallorossi che non sembrano aver ancora smaltito le scorie accumulate nel derby di qualche giorno fa e vanno al riposo sotto di un gol. Sin dalle battute iniziali del match si capisce che gli ospiti approcciano meglio la gara rispetto ai padroni di casa, anche se la prima squadra ad andare vicina al gol è quella di Spalletti con Perotti (6) che per poco non approfitta dell'errore di Koulibaly (5,5) che sbaglia il disimpegno nella sua area di rigore depositando il pallone in rete, ma l'arbitro non convalida perché l'argentino lo aveva stoppato col braccio. Altra giornata no per la difesa capitolina che si fa letteralmente infilare da Hamsik (6,5) che serve l'assist per Mertens (7), il belga torna al gol scavalcando Szczesny (6) con un pallonetto. La reazione della Roma non va oltre una conclusione di Strootman (6) che manca completamente la porta, mentre a Mertens viene annullato il gol del 2 a 0 per aver disturbato Fazio nel corso dell'azione. VOTO ROMA 5,5 - I giallorossi continuano a fare fatica in difesa, come testimonia il gol di Mertens, e in fase offensiva non creano nessuna palla gol o qualche altro pericolo nei pressi di Reina. MIGLIORE ROMA: EL SHAARAWY 6,5 - Se non altro è il più volenteroso di tutti in mezzo al campo. PEGGIORE ROMA: FAZIO 5,5 - Altra giornata no per l'argentino che dopo la figuraccia nel derby chiude male su Mertens spianandogli la strada per il gol. VOTO NAPOLI 7 - Gli uomini di Sarri interpretano decisamente meglio la partita e passano meritatamente in vantaggio. MIGLIORE NAPOLI: MERTENS 7 - Il belga torna al gol beffando la difesa della Roma che non va a chiuderlo come dovrebbe, potrebbe fare doppietta ma si aiuta irregolarmente stendendo Fazio. PEGGIORE NAPOLI: KOULIBALY 5,5 - Un suo errore in disimpegno poteva costare caro, ma si salva grazie a Perotti che controlla il pallone perso da lui col braccio. (Stefano Belli)

