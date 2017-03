PARTITE IN STREAMING SU FACEBOOK LIVE/ Serie A e Champions League di Sky e Mediaset Premium sotto attacco

PARTITE SU FACEBOOK LIVE, STREAMING ILLEGALE E PIRATERIA: ANCHE REAL MADRID-NAPOLI IN DIRETTA SUI SOCIAL! - Lo streaming illegale, la cosiddetta pirateria, sbarca anche su Facebook: tantissimi profili trasmettono le partite dei campionati europei in diretta, diffondendole attraverso la funzione Live. C'è chi usa mezzi artigianali e quindi si sistema con uno smartphone davanti alla tv, riversando così le immagini attraverso il proprio profilo social, e c'è chi, invece, ruba il segnale da chi detiene i diritti con una banale scheda video, che si può trovare a 15 euro su eBay. In quest'ultimo caso basta un like per vedere gratuitamente la partita desiderata, quasi sempre in alta definizione e spesso con pre-partita e interviste. La vicenda è stata ricostruita dal Corriere della Sera, che ha citato il caso più eclatante: Barcellona-Real Madrid del 3 dicembre. Il Classico fu visto ufficialmente da 600 milioni di persone, ma da tante anche in maniera clandestina su Facebook. L'account Capitanes del Futbol, ad esempio, è arrivato a 700mila connessioni e che all'intervallo vantava 4,6 milioni di visite.

PARTITE SU FACEBOOK LIVE, STREAMING ILLEGALE E PIRATERIA: VUOTO NORMATIVO - Il fenomeno dello pirateria su Facebook, cioè dello streaming illegale, è recentissimo in Italia, ma è un fenomeno che in Spagna e Sudamerica conoscono da almeno un anno. Il sistema dei siti classici è stato ormai superato dopo i sequestri degli ultimi mesi, a partire dal famoso Rojadirecta. Ora, dunque, l'assalto alle partite avviene sui social network: l'andata degli ottavi di finale di Champions League Real Madrid-Napoli dello scorso 15 febbraio è stata trasmessa su Facebook dal profilo Futbol Honduras, che trasmetteva le immagini ufficiali della tv spagnola. Quando Facebook riesce a chiudere questi profili, ne nascono altri con nomi diversi. Come riportato dal Corriere della Sera, Facebook ha fornito a «soggetti interessati» la versione beta di un «software comparativo che analizza i flussi video per individuare le sorgenti catturate illegalmente». Ma ciò non basta per fermare i pirata. A tal proposito Luigi Seccia, Chief Security Officer di Mediaset Premium, ha dichiarato: «Cerchiamo di combattere con gli strumenti più adeguati, però esiste un vuoto normativo legato ai social. Nella lotta alla pirateria poi l'Italia è indietro anni luce rispetto a Francia, Inghilterra e Germania. Il problema è serio».

