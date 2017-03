PATO INNAMORATO A MILANO/ Torna in Italia con la fidanzata Fiorella Mattheis

PATO INNAMORATO A MILANO, L'EX CALCIATORE DEL MILAN TORNA IN ITALIA CON LA FIDANZATA FIORELLA MATTHEUS - Sono circolate con grande insistenza nelle ultime ore delle foto che ritraggono Alexandre Pato insieme alla sua fidanzata Fiorella Mattheus nelle vie del centro di Milano. Il calciatore è stato da poco ceduto in Cina al Tianjin di Fabio Cannavaro, nonostante questo il Papero si è concesso alcuni giorni di vacanza nella capitale della moda insieme alla sua bella lei. Questa è l'ex moglkie del judoka Flavio Canto e figlia dell'ex pilota Andreas Mattheis. Alexandre Pato invece in passato ha avuto una storia d'amore con Barbara Berlusconi quando era al Milan. Sicuramente una storia che faceva molto più chiacchierare di questa con Fiorella Mattheus. I due comunque non si sa quanto rimarranno in Italia anche perchè tra non molto Pato sarà chiamato a scnedere in campo proprio con il Tianjin di Fabio Cannavaro. CLICCA QUI PER LA FOTO DI PATO A MILANO

PATO INNAMORATO A MILANO, L'EX CALCIATORE DEL MILAN TORNA IN ITALIA CON LA FIDANZATA FIORELLA MATTHEUS. LA CARRIERA - Alexandre Pato ha fatto parlare molto di lui a causa del suo viaggio in Italia con la fidanzata Fiorella Mattheus, andiamo un attimo a ripercorrere le tappe della sua carriera nel calcio. Nasce a Pato Branco il 2 settembre del 1989 e viene acquistato dall'Internacional quando aveva appena undici anni. Cresce nella squadra brasiliana dove viene poi pescato dal Milan per una cifra importante, i rossoneri sborsano infatti ventidue milioni di euro per un ragazzo di diciassette anni. L'inizio a Milano è clamoroso con ben nove gol nei primi sei mesi in Italia. Dopo tre stagioni molto importanti il calciatore inizia a patire una serie di infortuni muscolari che costringono il Milan a rimandarlo in Brasile prima in prestito e poiin via definitiva. Il calciatore dopo un anno al Corinthians torna a fare bene con il San Paolo tanto che nel gennaio del 2016 lo va a prendere il Chelsea che però gli regala solo due presenze in Premier League. Il calciatore quest'anno ha giocato la prima parte di stagione col Villarreal per essere ceduto per diciotto milioni di euro al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro.

© Riproduzione Riservata.