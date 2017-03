Pagelle/ Sampdoria-Pescara: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 27^ giornata - primo tempo)

PAGELLE SAMPDORIA-PESCARA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 27^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Andiamo a vedere le pagelle con i nostri voti al primo tempo di Sampdoria-Pescara, che chiudono uno a uno il primo tempo del Luigi Ferraris. Partita gradevole, con diverse occasioni da una parte e dall'altra. La squadra di Giampaolo prova a fare la partita, ma i delfini aggrediscono con coraggio e determinazione. Primi minuti frizzanti, con la Sampdoria che preme e il Pescara che sciupa con Cerri. Al diciassettesimo Bruno Fernandes riceve palla da Luis Muriel e mette dentro con una fucilata che si infila all'angolino. Il Pescara reagisce con una rovesciata di Caprari, Viviano è attento e non si lascia sorprendere. Gli uomini di Zeman agguantano il pari alla mezzora, sugli sviluppi di una bella azione orchestrata da Zampano per Benali, che trova la conclusione perfetta di Cerri. 1-1 e palla al centro, la Sampdoria torna a macinare e sciupa con Muriel un paio di opportunità prima dell'intervallo.

VOTO SAMPDORIA 6 Troppo sciupona, ma l'idea di calcio di Giampaolo è sempre apprezzabile. MIGLIORE SAMPDORIA Bruno Fernandes 6,5 Con una fucilata fulmina Bizzarri e porta avanti la Samp. PEGGIORE SAMPDORIA Pavlovic 5 Poco incisivo in questa prima parte della partita, ci aspettiamo qualcosa in più. VOTO PESCARA 6 Serve maggiore precisione per portare a casa l'intera posta in palio. Bene l'intraprendenza. MIGLIORE PESCARA Cerri 6,5 Firma il gol del pareggio dopo essersi reso già pericoloso. PEGGIORE PESCARA Bizzarri 5 Sul gol subito nulla da dire, ma quell'uscita a vuoto su calcio d'angolo poteva costare caro. (Jacopo D’Antuono)

