Pistoiese-Alessandria/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA PISTOIESE-ALESSANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pistoiese-Alessandria sarà diretta dall’arbitro Francesco Guccini della sezione di Albano Laziale. In programma sabato 4 marzo 2017 alle ore 18.30, si presenta come una sfida importante per la classifica del girone A di Lega Pro, giunto alla nona giornata di ritorno. La Pistoiese affronta la capolista in quella che, ad oggi, appare una sfida impossibile per la squadra allenata da mister Remondina. In classifica, la formazione di casa occupa la dodicesima posizione, a 5 lunghezze di distanza dalla decima posizione occupata, in questo momento, dalla Lucchese.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

La distanza dalle posizioni che potrebbero regalare i play off non è poi così elevata ma la sfida di sabato, in questo senso, potrebbe rivelarsi decisiva. In 27 partite, la Pistoiese ha raccolto 7 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte. Sono invece 32 i gol segnati, 34 quelli subiti. Ruolino di marcia decisamente diverso invece per l'Alessandria. La formazione allenata dal tecnico Braglia può contare su ben 59 punti, che al momento le consentono di guardare tutte le rivali dall'alto verso il basso. La prima posizione non è in discussione, ma il periodo attraversato dai Grigi non è dei migliori. Complessivamente, sono 18 le vittorie conquistate, 5 i pareggi e 4 le sconfitte.

Con 50 reti segnate e 20 subite, l'Alessandria può vantare, contemporaneamente, sia il miglior attacco del girone A di Lega Pro sia la migliore difesa. Nell'ultima gara disputata lo scorso weekend, la capolista è tornata alla vittoria, superando di fronte al proprio pubblico il Tuttocuoio con un rotondo 3-0, grazie alle reti segnate da Fischnaller, Bocalon ed Evacuo. La Pistoiese invece è reduce dalla sconfitta di Piacenza. Padroni di casa bravi a portare l'intera posta in palio segnando il gol decisivo (1-0 il risultato finale) al 78' con Di Cecco.

Nelle ultime 5 partite disputate, la Pistoiese ha collezionato tre sconfitte, un pareggio ed una vittoria. I tre punti sono arrivati nel successo casalingo sul Siena, per 1-0 grazie al gol siglato al minuto 83 da Colombo, subentrato nel secondo tempo a Sparacello (il giocatore era in campo da appena 180 secondi prima che trovasse la rete). Nelle ultime 3 trasferte sono arrivate 2 sconfitte, contro Piacenza e Carrarese, oltre ad un pareggio, per 2-2 sul campo del Pontedera. Anche per l'Alessandria l'inizio 2017 è stato da incubo. Dopo la vittoria di misura sulla Lucchese in casa (2-1), è arrivata la battuta d'arresto a sorpresa in trasferta contro l'Arezzo. I Grigi erano tornati a vincere in casa contro il Piacenza, sempre di misura (1-0). Quindi le due trasferte show, sul campo del Como e della Cremonese, dove la squadra di Braglia ha perso 2-1 e 1-0. L'ultima gara contro il Tuttocuoio, vinta per 3-0, sarà riuscita a scacciare la crisi?

Emanuele Rovini, con i suoi 22 anni, è il maggior talento nella rosa a disposizione del tecnico Gian Marco Remondina. Sette gol fin qui per l'attaccante, miglior goleador della squadra insieme a Colombo, che di anni ne ha 37 ed è quindi molto più esperto del giovane compagno di squadra. A centrocampo riflettori accesi anche su Nadir Minotti, con 4 reti in 24 presenze. Nell'Alessandria le due stelle sono Bocalon e Gonzalez. Complessivamente, hanno realizzato in due 32 gol, sulle 50 reti di squadra. Dal Parma, a fine gennaio, è poi arrivato anche Evacuo, già a segno dopo sole 2 partite disputate.

Su Bet365, il segno 2 è quotato a 2.00. Favorita la squadra ospite, con l'1 della Pistoiese dato a 3.40. Il pareggio è quotato invece a 3.10. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Pistoiese-Alessandria sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.