Pro Piacenza Prato/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA PRO PIACENZA-PRATO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pro Piacenza-Prato sarà diretta dall’arbitro Luca Candeo della sezione di Este. In programma sabato 4 marzo 2017 alle ore 16.30, si presenta come una sfida importante per la classifica del girone A di Lega Pro, giunto alla nona giornata di ritorno. Si troveranno infatti di fronte due squadre che hanno ottenuto molto dalle ultime cinque giornate di campionato, col Pro Piacenza comunque al confine della zona play off, mentre i toscani sono ancora fanalino di coda della classifica, nonostante dieci punti ottenuti negli ultimi cinque match. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

L'ottimo rendimento recente del Racing Roma ha trasformato le prospettive in zona retrocessione, ed il Prato vede la salvezza diretta lontana solo cinque punti, ma al momento rischia nel contempo più che mai la discesa diretta in Serie D. In casa il Prato nelle ultime settimane non ha più sbagliato un colpo, mettendo in fila tre vittorie contro Carrarese, Viterbese e Renate, mentre in trasferta sono arrivate una sconfitta a Siena ed un pareggio a Como. Anche la Pro Piacenza è un caterpillar in trasferta, con tre vittorie interne contro Olbia, Renate ed Arezzo. Dopo la sconfitta esterna contro il Pontedera, la settimana scorsa i rossoneri sono tornati a vincere in trasferta passando sul campo della Carrarese, mantenendo l'undicesimo posto a sole due lunghezze dalla Lucchese decima e dalla zona play off.

Allo stadio Garilli si giocherà con queste probabili formazioni: Pro Piacenza schierata con Fumagalli in porta, Bini e Belotti titolari al centro della difesa, mentre Calandra sarà impiegato in posizione di terzino destro e Bianco in posizione di terzino sinistro. Girasole e Pugliese (grande protagonista con una doppietta realizzata nell'ultima trasferta di Carrara) saranno i centrali sulla linea mediana, mentre Bazzoffia coprirà la fascia destra e Gianluca Barba la fascia sinistra a centrocampo. In attacco, confermato il tandem offensivo Pesenti-Musetti.

Risponderà il Prato con una linea difensiva a tre composta da Marzorati, Martinelli e Ghidotti, mentre Melgrati sarà l'estremo difensore. A centrocampo Gargiulo e Brondi occuperanno la zona centrale, mentre Beduschi a destra e Benucci a sinistra saranno gli esterni laterali sulla mediana. Piscitella e Di Molfetta da trequartisti supporteranno l'unica punta di ruolo, Moncini.

Modulo 4-4-2 per la Pro Piacenza di Fulvio Pea, squadra molto concreta e capace di giocare un calcio efficace, basato non solo sull'attesa dell'avversario ma anche su una fitta trama di gioco che passa per le corsie laterali. 3-4-2-1 per il Prato di Monaco che come detto sembra aver cambiato passo nelle ultime partite, ma trovarsi di fronte una Pro Piacenza così in forma sarà senza ombra di dubbio un esame importantissimo per capire se le speranze di salvezza dei toscani potranno essere nutrite fino in fondo.

Quote dei bookmaker comunque orientate a favore della Pro Piacenza, vista la differenza in classifica tra le due formazioni. Vittoria interna degli emiliani quotata 1.80 da Bet365, mentre Paddy Power propone a 3.40 la quota relativa all'eventuale pareggio e alza fino a 4.30 la quota relativa al blitz esterno dei toscani. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Pro Piacenza-Prato sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

