Probabili formazioni/ Atalanta-Fiorentina: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017, 27^giornata)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-FIORENTINA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Atalanta-Fiorentina apre la domenica della ventisettesima giornata di Serie A 2016-2017: il 5 marzo alle ore 12:30 l’Atleti Azzurri d’Italia ospita un’altra partita importante per la Dea che, reduce da quattro vittorie consecutive e dallo splendido successo di Napoli, crede fermamente nella qualificazione all’Europa League ma addirittura guarda al terzo posto come a una possibilità concreta. La Fiorentina invece continua a perdere colpi, ed è sempre più lontana dal sesto posto; vincere a Bergamo potrebbe rimetterla in corso, ma siamo davvero all’ultima spiaggia. Andiamo allora a studiare quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori alla vigilia di questa sfida, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Con Kessie squalificato arriva il momento di Bryan Cristante: cresciuto nelle giovanili del Milan e passato da un’esperienza poco felice con il Benfica, il ragazzo sarà titolare al centro del campo facendo coppia con Freuler, che invece viene confermato. Per il resto Gian Piero Gasperini non cambia una formazione che continua a vincere e soprattutto a giocare benissimo: per questo motivo sarà in campo anche Rafa Toloi autore di una prestazione maiuscola contro il Napoli, e sarà dunque il brasiliano che completerà un reparto nel quale spicca l’uomo del momento Caldara e in cui Andrea Masiello porta esperienza. Sugli scudi anche Etrit Berisha: l’Atalanta ha la terza miglior difesa del campionato. Merito anche del grande lavoro garantito dagli esterni: Andrea Conti e Spinazzola infatti non pensano soltanto alla fase offensiva, basti vedere come il secondo abbia annullato Callejon lo scorso sabato per averne una dimostrazione. Kurtic come al solito si sdoppia nel ruolo di trequartista e di quinto in mediana, mentre davanti c’è la solita coppia, ormai affiatatissima, formata da Petagna e Alejandro Gomez. Il primo segna poco, ma è innegabile e fondamentale il suo lavoro di sacrificio nel proteggere palla e far salire la squadra.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Piove sul bagnato per Paulo Sousa: il tecnico portoghese si ritrova con gli uomini contati sulla trequarti, perchè Bernardeschi potrebbe non recuperare in tempo e Ilicic è fuori dai giochi. La migliore delle alternative, in caso di forfait di entrambi, sarebbe quella di schierare Saponara a fare coppia con Borja Valero; Bernardeschi proverà a stringere i denti ma è possibile che nella migliore delle ipotesi sia costretto a partire dalla panchina. Come prima punta giocherà naturalmente Kalinic; a centrocampo invece Matias Vecino rientra dalla squalifica e va a fare coppia con Badelj, a destra confermato Federico Chiesa mentre dall’altra parte ci sarà Maxi Olivera - in ballottaggio con Cristian Tello - anche perchè Milic potrebbe saltare la partita di Bergamo a causa della frattura al setto nasale. La difesa non dovrebbe cambiare, nonostante i due gol subiti lo scorso lunedì: Carlos Sanchez confermato sul centrodestra, dall’altra parte Astori e in mezzo Gonzalo Rodriguez, che dovrebbe essere alle ultime partite con la maglia della Fiorentina (in estate lascerà a parametro zero e potrebbe accasarsi all’Inter, al momento la destinazione più probabile).

ATALANTA-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Atalanta-Fiorentina, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e dalla pay tv del digitale terrestre sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-FIORENTINA

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 24 A. Conti, 11 Freuler, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 27 Kurtic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 47 Mazzoni, 6 Zukanovic, 33 Hateboer, 95 Bastoni, 33 Hateboer, 25 Konko, 8 Migliaccio, 88 A. Grassi, 87 Mounier, 7 D'Alessandro, 43 Paloschi

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: Kessie

Indisponibili: Melegoni, Pesic

FIORENTINA (3-4-2-1): 12 Tatarusanu; 6 Carlos Sanchez, 2 Gonzalo Rodriguez, 13 Astori; 25 F. Chiesa, 5 Badelj, 8 Matias Vecino, 15 Maxi Olivera; 21 Saponara, 20 Borja Valero; 9 Kalinic

A disposizione: 57 Sportiello, 23 Satalino, 4 De Maio, 40 Tomovic, 18 Salcedo, 16 C. Tello, 24 I. Hagi, 31 Milic, 19 Cristoforo, 10 Bernardeschi, 30 Babacar

Allenatore: Paulo Sousa

Squalificati: -

Indisponibili: Dragowski, Ilicic

