Probabili formazioni/ Bologna-Lazio: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017, 27^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-LAZIO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Bologna-Lazio è la partita che chiude la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; si gioca alle ore 20:45 di domenica 5 marzo. Lazio reduce dal derby di Coppa Italia e ora a caccia di un posto in Europa: la squadra di Simone Inzaghi deve blindare il suo quinto posto dagli assalti delle due milanesi ma naturalmente guarda anche alla possibilità di scavalcare l’Atalanta (battuta due volte) in quarta posizione, visto che la Dea è lontana solo un punto. Il Bologna è tornato a muovere la classifica; manca la vittoria, ma la posizione dei felsinei è piuttosto sicura e adesso, senza troppe pressioni, si proverà a racimolare qualche punto per evitare di complicarsi la vita. Possiamo allora studiare le scelte dei due allenatori alla vigilia della sfida dello stadio Dall’Ara, e analizzare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Bologna-Lazio.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Roberto Donadoni gioca questa partita senza Torosidis (squalificato) e Maietta (infortunato); i ricambi sono già pronti e si tratta come sempre di Krafth, che giocherà sulla corsia destra, e Oikonomou che farà coppia con Gastaldello al centro della difesa. Mirante si prepara a riprendersi il suo posto da portiere, mentre Masina completerà il reparto. A centrocampo come sempre le scelte sono in discussione fino all’ultimo: l’unico intoccabile sembra essere Dzemaili, dopo il gol segnato a Marassi Viviani va verso una maglia da titolare come regista mentre come altro interno sono in picchiata le quotazioni dell’ungherese Nagy, possibile spazio allora per Taider che si è completamente ristabilito (poche possibilità per Donsah, che però potrebbe avere spazio nel secondo tempo). Nel tridente offensivo Donadoni ritrova Destro, che però non sta ancora benissimo: il titolare al centro dell’attacco per questo motivo potrebbe essere ancora una volta Bruno Petkovic, invariate invece le fasce con Verdi e Krejci che restano in vantaggio su Di Francesco, lui pure con la possibilità di avere la sua porzione di gara nella ripresa.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Sorride Simone Inzaghi che ha tutti a disposizione, e dunque può mandare in campo la sua formazione migliore: è rientrato anche Marchetti che dunque andrà tra i pali, linea difensiva con il ballottaggio tra Patric e Basta e il catalano sembra essere favorito, visto che non ha giocato in Coppa Italia per squalifica. In mezzo De Vrij fa coppia con Hoedt, ma per aumentare la spinta sulle corsie laterali il tecnico della Lazio sta studiando la soluzione con lo spostamento di Radu al centro, e dunque se questo schieramento dovesse avere la meglio sarebbe Lulic a completare la linea nello schieramento arretrato. Di sicuro a centrocampo giocheranno i soliti tre, vale a dire Parolo e Milinkovic-Savic sulle mezzali con Lucas Biglia come regista; qualche timida possibilità per Murgia qualora l’allenatore della Lazio volesse aprire al turnover, ma questa trasferta è importante e dunque il giovane, titolare domenica scorsa contro l’Udinese, dovrebbe andare in panchina. Invariato il tridente: Immobile in posizione centrale, Felipe Anderson schierato largo a destra e Keita Balde Diao che parte in vantaggio rispetto a Cristiano Lombardi e Luis Alberto, due possibilità che Simone Inzaghi ha a disposizione per sparigliare le carte.

BOLOGNA-LAZIO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Bologna-Lazio, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e dalla pay tv del digitale terrestre sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-LAZIO

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 4 Krafth, 28 Gastaldello, 2 Oikonomou, 25 Masina; 31 Dzemaili, 6 Viviani, 8 Taider; 9 Verdi, 21 B. Petkovic, 11 Krejci

A disposizione: 1 A. Da Costa, 97 M. Sarr, 15 I. Mbaye, 18 Helander, 17 Donsah, 16 Nagy, 5 Pulgar, 22 L. Rizzo, 19 Sadiq, 10 Destro, 14 F. Di Francesco

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: Torosidis

Indisponibili: Maietta

LAZIO (4-3-3): 22 Marchetti; 4 Patric, 3 De Vrij, 2 Hoedt, 26 Radu; 16 Parolo, 20 Lucas Biglia, 21 Milinkovic-Savic; 10 Felipe Anderson, 17 Immobile, 14 Keita B.

A disposizione: 1 Strakosha, 55 Vargic, 8 Basta, 13 Wallace, 15 Bastos, 6 J. Lukaku, 96 Murgia, 11 Crecco, 19 Lulic, 25 C. Lombardi, 9 F. Djordjevic, 18 Luis Alberto

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.