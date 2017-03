Probabili formazioni/ Cagliari Inter: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017, 27^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Cagliari-Inter si gioca domenica 5 marzo alle ore 15; la partita è valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2016-2017 e mette a confronto due squadre che hanno obiettivi diversi. Cagliari già salvo; Inter che punta alla qualificazione in Europa e al momento sarebbe direttamente in Europa League, pur se Stefano Pioli guarda anche alla possibilità di arrivare in Champions League, un traguardo che però si è allontanato dopo la sconfitta interna contro la Roma. Non sarà una partita semplice: la storia recente dice che l’Inter ha spesso avuto problemi contro gli isolani. Aspettando allora che arrivi la domenica per il calcio d’inizio della partita, diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Cagliari Inter. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI INTER

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Massimo Rastelli deve ancora fare a meno di Ceppitelli; ballottaggio tra Pisacane, che sarebbe dirottato al centro della difesa, e Marco Capuano per sostituirlo e andare così a giocare al fianco di Bruno Alves. In porta dovrebbe essere confermato Gabriel, che si prende ancora la maglia da titolare a scapito di Rafael Andrade; da valutare la posizione di Isla, perchè con Pisacane in mezzo il cileno sarebbe impiegato da terzino destro (con Murru a sinistra), mentre in alternativa andrebbe a giocare sulla mezzala, con Padoin che diventerebbe la prima alternativa dalla panchina. A proposito del centrocampo: Tachtsidis torna a disposizione, ma il greco non è sicuro di giocare dal primo minuto perchè in qualità di playmaker va tenuto in considerazione Davide Di Gennaro, che gioca una sorta di derby visti i suoi trascorsi nelle giovanili del Milan. Quasi certamente l’altro interno di centrocampo sarà Ionita, e dunque si profila una panchina per Dessena; dietro le punte agirà Joao Pedro, che ha avuto tanti problemi in questa stagione ma è sempre stato la prima scelta nel ruolo. Pochi dubbi in attacco: Borriello, che ha raggiunto la doppia cifra di gol in campionato, farà coppia con Marco Sau che è diventato quasi un incubo per la difesa dell’Inter negli ultimi anni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Rosa al completo per Stefano Pioli, che potrebbe continuare con la difesa a tre: Murillo e Miranda dovrebbero quindi essere affiancati da Gary Medel, che va a nozze in questo ruolo visto che lo occupa stabilmente con la nazionale cilena. Non ci sarà spazio per Ansaldi: l’argentino è stato un titolare fisso fino a poche settimane fa ma con il passaggio al 3-4-2-1 gli viene preferito D’Ambrosio sulla corsia sinistra, mentre dall’altra parte del campo ovviamente non si può togliere un giocatore come Candreva. I dubbi come sempre sono in mezzo al campo: Brozovic dovrebbe essere destinato alla trequarti, dunque in mediana al fianco del confermatissimo Gagliardini dovrebbe agire Kondogbia, con Joao Mario che si gioca una maglia sia nel settore nevralgico del campo sia alle spalle di Mauro Icardi. A completare lo schieramento sarà Perisic, che come caratteristiche naturali tende ad allargarsi a sinistra ma dovrà badare anche a stringere il campo per supportare al meglio un Icardi che la scorsa domenica ha segnato il sedicesimo gol in campionato, e continua a inseguire il titolo di capocannoniere di Serie A (per lui si tratterebbe della seconda volta negli ultimi tre anni).

CAGLIARI INTER: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Cagliari Inter, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 2, e dalla pay tv del digitale terrestre sui canali Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Gabriel; 19 Pisacane, 2 Bruno Alves, 24 M. Capuano, 29 Murru; 3 Isla, 8 D. Di Gennaro, 21 Ionita; 10 Joao Pedro; 25 Sau, 22 Borriello

A disposizione: 1 Rafael A., 13 R. Colombo, 35 Salamon, 12 Miangue, 4 Dessena, 20 Padoin, 77 Tachtsidis, 27 Deiola, 18 Barella, 17 Farias, 32 Ibarbo

Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: -

Indisponibili: Ceppitelli, Faragò, Melchiorri

INTER (3-4-2-1): 1 Handanovic; 24 Murillo, 17 Medel, 25 Miranda; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 7 Kondogbia, 33 D'Ambrosio; 77 Brozovic, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 30 Carrizo, 46 Berni, 2 Andreolli, 20 Sainsbury, 21 Santon, 55 Nagatomo, 15 Ansaldi, 11 Biabiany, 19 Banega, 96 Gabriel Barbosa, 23 Eder, 8 Palacio

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.