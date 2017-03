Probabili formazioni/ Crotone-Sassuolo: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017, 27^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-SASSUOLO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Crotone-Sassuolo, ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, va in scena alle ore 15 di domenica 5 marzo; per la formazione calabrese è di fatto un’ultima spiaggia per la salvezza, perchè i 13 punti, il terzultimo posto in classifica e le nove lunghezze da recuperare all’Empoli rendono ormai complicatissima l’impresa. Forse questa potrebbe essere l’ultima partita in panchina per Davide Nicola, anche se cambiare a marzo avrebbe poco senso; per Eusebio Di Francesco invece si tratta di una sfida da non perdere per risalire la china in classifica, pur non avendo più obiettivi realistici. In attesa dunque che le due squadre scendano in campo domenica, andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori che si sfideranno allo stadio Scida, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Crotone-Sassuolo. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI CROTONE-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Se non altro il Crotone si presenta alla partita contro il Sassuolo in formazione-tipo: hanno recuperato tutti, anche Rohden che viene aggregato al gruppo ma che potrebbe comunque essere lasciato in panchina. Nel 4-4-2 di Davide Nicola infatti l’esterno destro dovrebbe essere Acosty che dà una dimensione più offensiva alla squadra, mentre in mezzo al campo è possibile che Crisetig e Barberis siano ancora i favoriti. Il resto della formazione dovrebbe essere lo stesso delle ultime uscite, anche con la conferma di Trotta nel reparto avanzato al fianco di Falcinelli (entrambi avevano iniziato la stagione con la maglia del Sassuolo, per essere trasferiti a fine agosto); dunque Stoian, in gol settimana scorsa, sarà ancora l’esterno a sinistra con facoltà di avanzare la sua posizione e creare una sorta di tridente in fase di possesso palla. In difesa spazio ancora alla coppia formata da Ceccherini e Gianmarco Ferrari (torna dunque in panchina Claiton dos Santos), sulle corsie laterali sicuro del posto Rosi, un po’ meno Martella che come al solito si gioca una maglia con Mesbah (Nicola deciderà all’ultimo momento).

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - Manca Lorenzo Pellegrini, che deve osservare una giornata di squalifica; si accorcia la coperta a centrocampo, Eusebio Di Francesco sceglierà il sostituto sulla mezzala tra Missiroli (che al momento sembra essere favorito) e Mazzitelli, mentre sembra certa la conferma per Aquilani (come regista davanti alla difesa) e Duncan. In difesa Gazzola sarà ancora impiegato come terzino destro vista l’indisponibilità di Lirola; Peluso sarà titolare dall’altra parte del campo, con Letschert che ancora una volta sembra favorito su Cannavaro per giocare al fianco di Acerbi, come centrali a protezione di Consigli. Nel tridente offensivo è solito ballottaggio tra Defrel e Matri: in questo momento il francese ha un passo di vantaggio ma non si può escludere la presenza del lodigiano dal primo minuto, per un altro ballottaggio aperto nella formazione del Sassuolo. Sulle fasce invece agiranno Domenico Berardi (per lui partita speciale, essendo nato a circa 60 chilometri da Crotone) e Politano, il quale dovrebbe avere la meglio su Ragusa.

CROTONE-SASSUOLO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Crotone-Sassuolo, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 5, mentre non sarà trasmessa dalla pay tv del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-SASSUOLO

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 22 Rosi, 17 Ceccherini, 13 G. Ferrari, 87 Martella; 27 Acosty, 8 Crisetig, 18 Barberis, 12 Stoian; 11 Falcinelli, 29 Trotta

A disposizione: 5 M. Festa, 33 Viscovo, 31 Sampirisi, 23 Dussenne, 15 Mesbah, 3 Claiton, 92 Borello, 9 Nalini, 28 Capezzi, 6 Rohden, 20 Kotnik, 99 Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: -

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 20 Gazzola, 55 Letschert, 15 Acerbi, 13 Peluso; 32 Duncan, 21 Aquilani, 7 Missiroli; 25 D. Berardi, 11 Defrel, 16 Politano

A disposizione: 79 Pegolo, 1 Pomini, 98 Adjapong, 28 Cannavaro, 5 Antei, 39 Dell'Orco, 22 Mazzitelli, 12 Sensi, 90 Ragusa, 10 Matri, 27 F. Ricci, 17 N. Pierini

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: Lo. Pellegrini

Indisponibili: Lirola, Biondini, Magnanelli

