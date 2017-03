Probabili formazioni/ Empoli-Genoa: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017, 27^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-GENOA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Empoli-Genoa si gioca allo stadio Castellani: ventisettesima giornata della Serie A 2016-2017, squadre in campo alle ore 15 di domenica 5 marzo. Separate da 4 punti in classifica, sono entrambe salve al momento e piuttosto tranquille visto il passo lentissimo delle ultime tre; tuttavia non possono permettersi di tirare troppo la corda, perchè la distanza non è poi troppo ampia e dunque altri passi falsi potrebbero compromettere quanto fatto fino a qui. Aspettando il calcio d’inizio, andiamo a studiare in maniera dettagliata quelli che potrebbero essere i due schieramenti, analizzando approfonditamente le probabili formazioni di Empoli-Genoa. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - Tutta la rosa a disposizione di Giovanni Martusciello; unico dubbio la presenza di Mchedlidze dal primo minuto, perchè il georgiano non è ancora al meglio e dunque potrebbe lasciare spazio a Maccarone, che lo sostituirebbe nel ruolo di prima punta giocando al fianco di Pucciarelli. Per il resto dovremmo vedere la stessa squadra che sabato ha perso sul campo della Juventus, con la sola eccezione di José Mauri: il giovane centrocampista infatti dovrebbe tornare in panchina favorendo l’ingresso nella formazione titolare di Daniele Croce, che ha recuperato e si riprende il posto di mezzala sinistra. Al centro del campo in posizione di playmaker agirà Dioussé; Krunic è invece confermato come interno destro, mentre alle spalle dei due attaccanti andrà El Kaddouri che cerca ancora il primo gol con la maglia della squadra toscana. Non ci saranno variazioni nemmeno in difesa: Laurini sarà il terzino destro, l’esperienza di Pasqual sarà messa a disposizione per la corsia mancina mentre in mezzo, a protezione di Skorupski, giocherà la coppia formata da Bellusci e Andrea Costa, con Federico Barba che ha ormai recuperato dall’infortunio e rappresenterà la prima soluzione dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - A differenza del suo collega, Andrea Mandorlini deve fare i conti con tanti infortuni; il tecnico, alla seconda panchina con il Genoa, dovrebbe questa volta adattare la squadra con un 3-5-2 nel quale la difesa sarà la stessa dell’epoca Juric, dunque con Izzo e Munoz ai lati di Nicolas Burdisso. Avanzano dunque la loro posizione Lazovic e Diego Laxalt, che di fatto vanno a giocare come già facevano con il vecchio allenatore; in questo modo ci sarà maggiore densità in mediana e al centro del campo Cataldi dovrebbe fungere da perno davanti alla difesa, con Hiljemark che gli darà una mano in cabina di regia e Luca Rigoni che sarà invece destinato a ricoprire il ruolo di mezzala che si occupa degli inserimenti, anche se Ntcham ha chiaramente alzato le sue quotazioni con il gol che ha permesso al Grifone di pareggiare in extremis contro il Bologna. Per quanto riguarda l’attacco, le scelte sembrano fatte: al fianco di Giovanni Simeone, insostituibile e a caccia dell’undicesimo gol in questo campionato, giocherà Pinilla che è favorito su Palladino (difficile vedere in campo Pandev dopo l’episodio di domenica scorsa).

EMPOLI-GENOA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Empoli-Genoa, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 4, e dalla pay tv del digitale terrestre sul canale Premium Calcio 2.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-GENOA

EMPOLI (4-3-1-2): 28 Skorupski; 2 Laurini, 6 Bellusci, 15 A. Costa, 21 Pasqual; 33 Krunic, 8 Dioussé, 11 D. Croce; 10 El Kaddouri; 20 Pucciarelli, 7 Maccarone

A disposizione: 23 Pelagotti, 1 Pugliesi, 13 Veseli, 19 F. Barba, 24 Cosic, 4 Dimarco, 17 Zajc, 5 José Mauri, 88 A. Tello, 77 Buchel, 89 Marilungo, 9 Mchedlidze, 27 Thiam

Allenatore: Giovanni Martusciello

Squalificati: -

Indisponibili: -

GENOA (3-5-2): 23 Lamanna; 5 Izzo, 8 Burdisso, 24 Munoz; 22 Lazovic, 15 Hiljemark, 94 Cataldi, 30 L. Rigoni, 93 Diego Laxalt; 9 G. Simeone, 51 Pinilla

A disposizione: 38 Zima, 83 Rubinho, 14 Biraschi, 2 Edenilson, 4 Cofie, 10 Ntcham, 28 Brivio, 16 A. Beghetto, 32 L. Morosini, 27 Pandev, 17 Taarabt, 11 Palladino

Allenatore: Andrea Mandorlini

Squalificati: -

Indisponibili: Perin, Gentiletti, Orban, Miguel Veloso, Ninkovic





