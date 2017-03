Probabili formazioni/ Torino-Palermo: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017, 27^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-PALERMO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Torino-Palermo è una delle partite che fanno parte del calendario della ventisettesima giornata di Serie A 2016-2017: le due squadre giocano domenica 5 marzo alle ore 15. I granata non sanno più vincere: una serie negativa che ha definitivamente allontanato il Torino dalla zona europea, anche se certamente va indicata positivamente la doppia rimonta ottenuta lunedì sul campo della Fiorentina. Il Palermo ha l’acqua alla gola: il pareggio di domenica scorsa non ha spostato una situazione di classifica che resta disperata, con sette punti da recuperare a un Empoli che per di più domani affronta un turno casalingo non impossibile. In attesa del calcio d’inizio della partita del Grande Torino, possiamo leggere quali sono dubbi e certezze dei due allenatori alla vigilia della partita, studiando così in maniera più approfondita le probabili formazioni di Torino-Palermo. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-PALERMO

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Occhi puntati su Andrea Belotti: il Gallo è reduce dalla doppietta di Firenze che lo ha riportato in testa alla classifica marcatori, ma soprattutto giocherà oggi contro la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, con la quale ha segnato 16 gol centrando la promozione in Serie A. Ai suoi lati Mihajlovic sembra intenzionato a riproporre i due esterni titolari, con Iago Falque confermato e Ljajic che si riprende la maglia strappatagli da Boyé nell’ultimo turno di campionato; in mediana Benassi è squalificato, dunque dopo tanto tempo si dovrebbe rivedere dal primo minuto Acquah, che a gennaio era andato a giocare la Coppa d’Africa con il Ghana (quarto posto). Con lui ci sarà sicuramente Baselli, mentre è ancora aperto il ballottaggio in mezzo tra Lukic e Valdifiori, con il centrocampista serbo che come nelle ultime uscite dovrebbe avere la meglio. Anche in difesa ci sono dei dubbi: quasi certamente Rossettini sarà schierato al fianco di Emiliano Moretti, Barreca invece giocherà sulla corsia sinistra mentre Zappacosta è favorito su De Silvestri sulla corsia destra.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Ancora senza Pezzella, Diego Lopez conferma il 4-3-3 e dunque giocherà con modulo speculare a quello del Torino: sulla corsia sinistra naturalmente ci sarà Aleesami, Rispoli dirimpettaio a destra con Thiago Cionek che al momento parte favorito per una maglia da centrale al fianco di Goldaniga, lui pure in procinto di giocare dal primo minuto. A centrocampo le scelte sembrano definite: l’ex Gazzi andrà in panchina, Lopez preferisce il giro palla di Jajalo con Bruno Henrique che invece sarà il giocatore di sostanza da schierare contro il centrocampo del Torino, come mezzala sinistra in questo momento non si può prescindere da Chochev che ha anche trovato due gol e dunque è importante anche per aumentare la produzione offensiva della squadra. Naturalmente i gol verranno chiesti a Nestorovski, qualche dubbio in più per quanto riguarda gli esterni che accompagneranno la prima punta macedone: potrebbe esserci la conferma per i giovani Balogh e Sallai, Diamanti si avvia verso un’altra partita mentre Embalo e Trajkovski sono gli elementi con i quali Diego Lopez aveva iniziato la sua avventura a Palermo, e dunque hanno una possibilità di far parte dello schieramento offensivo per questa partita delicatissima (come tutte le altre che arriveranno).

TORINO-PALERMO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Torino-Palermo, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 3, mentre non sarà trasmessa dalla pay tv del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-PALERMO

TORINO (4-3-3): 21 Hart; 7 Zappacosta, 13 Rossettini, 24 E. Moretti, 23 Barreca; 6 Acquah, 25 Lukic, 8 Baselli; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 10 Ljajic

A disposizione: 1 Padelli, 90 Cucchietti, 29 De Silvestri, 93 Ajeti, 3 Molinaro, 26 Avelar, 16 Gustafson, 18 Valdifiori, 19 Iturbe, 11 Maxi Lopez, 31 Boyé

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: Benassi

Indisponibili: Castan, Carlao, Obi

PALERMO (4-3-3): 1 Posavec; 3 Rispoli, 6 Goldaniga, 15 Cionek, 19 Aleesami; 25 Bruno Henrique, 28 Jajalo, 18 Chochev; 22 Balogh, 30 Nestorovski, 20 Sallai

A disposizione: 68 Fulignati, 55 Marson, 89 Morganella, 2 Vitiello, 4 Andelkovic, 12 G. Gonzalez, 44 Sunjic, 14 Gazzi, 11 Embalo, 23 Diamanti, 8 A. Trajkovski

Allenatore: Diego Lopez

Squalificati: -

Indisponibili: Rajkovic, Pezzella