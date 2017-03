Probabili formazioni/ Udinese-Juventus: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017, 27^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-JUVENTUS: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Udinese-Juventus si gioca alla Dacia Arena, calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 5 marzo: per la ventisettesima giornata di Serie A 2016-2017 la capolista torna in campo dopo la vittoria in Coppa Italia con tutte le intenzioni di sfruttare la sfida diretta tra le inseguitrici e confermare - o allungare - il suo vantaggio in classifica. L’Udinese, sostanzialmente salva, vuole una vittoria di prestigio; all’andata Gigi Delneri, ex della partita, esordì sulla panchina friulana andando molto vicino a prendersi almeno un pareggio allo Stadium. Aspettando dunque che le due squadre facciano domani il loro ingresso in campo, valutiamo i giocatori a disposizione dei due tecnici e analizziamo in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Udinese-Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Dubbio Thereau per Gigi Delneri: l’attaccante francese non è al meglio e non è ancora certo di iniziare la partita dal primo minuto. In caso di forfait giocherà uno tra Perica e Ryder Matos, con la conferma di Duvan Zapata al centro del tridente e con De Paul che dovrebbe tornare titolare. A centrocampo invece sono in tre per due maglie: resterà fuori uno tra Hallfredsson, Jankto - in gol all’andata, aveva segnato il momentaneo vantaggio dei friulani - e Badu, gli altri due saranno in campo a meno che non venga data un’altra chance al belga Kums che nel caso andrebbe a occuparsi della regia (altrimenti affidata ad Hallfredsson, il giocatore che per caratteristiche lo sostituisce meglio tra tutti i centrocampisti a disposizione del tecnico dell’Udinese). Di sicuro Seko Fofana occuperà una delle due mezzali; in difesa invece non cambia nulla, ormai Delneri ha trovato un assetto interessante con un reparto composto quasi esclusivamente di brasiliani. L’unico intruso è il terzino destro Widmer: per il resto spazio a Samir sulla corsia sinistra con Danilo e Felipe che formeranno la coppia centrale. In porta, senza alcuna sorpresa, giocherà il greco Karnezis.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Archiviata la vittoria nella semifinale contro il Napoli, e messo ancora in archivio il 3-5-2 di martedì sera, la Juventus ripropone il 4-2-3-1 che sarà orfano di Sturaro, vittima di una lesione all'emiaddome destro. Dovrebbe invece tornare Benatia, ma il difensore marocchino sembra andare verso un’altra panchina visto che di sicuro ci sarà Bonucci, mentre uno tra Chiellini e Barzagli potrebbe lasciare il posto a Rugani che rende decisamente meglio quando gioca in uno schieramento a quattro. Anche i due terzini dovrebbero essere modificati: spazio a Dani Alves sulla destra e sicuro ritorno di Alex Sandro a sinistra. A centrocampo Allegri, senza guardare al turnover, dovrebbe mandare in campo ancora una volta Khedira e Pjanic, e anche per quanto riguarda la fase offensiva dovrebbe confermare Dybala in posizione di trequartista e Mandzukic allargato a sinistra, con Higuain che ovviamente sarà la punta centrale. Rispetto alla partita contro il Napoli torna titolare Cuadrado, che si sistemerà a destra sulla linea di trequarti, e ci sarà anche Buffon che ha saltato le ultime due partite (era rimasto in panchina anche nella sfida di campionato contro l’Empoli).

UDINESE-JUVENTUS: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Udinese-Juventus, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 1, e dalla pay tv del digitale terrestre sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-JUVENTUS

UDINESE (4-3-3): 1 Karnezis; 27 Widmer, 5 Danilo, 30 Felipe, 3 Samir; 8 Badu, 23 Hallfredsson, 6 Fofana; 10 De Paul, 9 D. Zapata, 77 Thereau

A disposizione: 22 Scuffet, 25 Perisan, 75 Heurtaux, 4 Angella, 53 Alì Adnan, 34 Gabriel Silva, 26 Kums, 14 Jankto, 99 Balic, 19 Matos, 18 Perica, 96 Ewandro

Allenatore: Luigi Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Faraoni, Gnoukouri, Lucas Evangelista

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 23 Dani Alves, 19 Bonucci, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 32 Audero, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 28 Rincon, 8 Marchisio, 18 Lemina, 20 Pjaca

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Sturaro





