PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 27^ GIORNATA, GLI ANTICIPI (OGGI 4 MARZO 2017) - Nella ventisettesima giornata della Serie A 2016-2017 si comincia con il botto: infatti oggi, sabato 4 marzo, sono in programma ben tre anticipi e il primo di questi è Roma-Napoli, che indiscutibilmente sarà il big-match dell’intera giornata, che attirerà l’attenzione anche dei meno appassionati. Ecco allora i pronostici che la nostra redazione ha stilato per queste tre partite odierne, provando a leggere all'interno dei tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide.

Pronostico Roma-Napoli (ore 15.00) - Scontro diretto importantissimo all’Olimpico di Roma tra i giallorossi ed in Napoli di Sarri. Entrambe vengono da una sconfitta in Coppa Italia ed hanno voglia di rifarsi. Per il Napoli ci sarà successivamente anche il ritorno in Champions contro il Real Madrid, ma Sarri sembra intenzionato a riproporre l’attacco "leggero", con Mertens centravanti ed Insigne con Callejon ai suoi lati. Rispetto alla gara di Coppa Italia nella Roma rientra De Rossi ed in porta Szczesny si riprende il posto lasciato ad Alisson. Pronostico orientato verso il pareggio.

Pronostico Sampdoria-Pescara (ore 18.00) - La Sampdoria cerca di tornare al successo in questo scontro con il Pescara di Zeman, che dopo un avvio entusiasmante in casa, di è fatto battere nella trasferta di Verona. Per i liguri nell’undici iniziale si rivedrà sicuramente Torreira che torna dopo aver scontato la squalifica, ed anche Bruno Fernandes va alla caccia di una maglia da titolare insidiando Djuricic. Nelle file della squadra ospite ci sono ancora diversi uomini infortunati, che non consentono grandi variazioni di formazione a Zeman. Tra questi anche Mitrita che dopo la botta di Verona nel corso della settimana non si è allenato con continuità e dovrebbe lasciare il posto a Bruno. Pronostico favorevole alla Sampdoria.

Pronostico Milan-Chievo (ore 20.45) - Tra closing societario e futuro, il Milan affronta il Chievo a san Siro galvanizzato dalle ultime due vittorie consecutive e spera ancora di agganciare le posizioni per l’Europa. Nella difesa del Milan De Sciglio sostituisce Abate sulla fascia destra, mentre su quella opposta sarà riconfermato Vangioni; conferma anche per Zapata al centro della difesa a fianco di Paletta e per Bertolacci a centrocampo. Possibile ballottaggio in attacco tra Bacca e Lapadula. Nel Chievo potrebbe dare forfait Inglese, sostituito da Pellissier, mentre Maran non disporrà di Hetemaj per squalifica. Pronostico per un successo del Milan.

© Riproduzione Riservata.