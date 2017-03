PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 29^ GIORNATA (OGGI 4 MARZO 2017) - Nella ventinovesima giornata della Serie B 2016-2017 saranno presenti incontri interessanti ed equilibrati, dunque i pronostici si annunciano molto combattuti, perché in diverse occasioni si affronteranno squadre con gli stessi obiettivi, in zona playoff oppure nella lotta per non retrocedere. Ecco allora proprio i pronostici che la nostra redazione ha stilato per le otto partite in programma oggi pomeriggio, sabato 4 marzo, provando a leggere all'interno dei tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide.

Pronostico Virtus Entella-Bari - Dopo aver rotto il digiuno in trasferta due turni fa a Benevento, il Bari sale a Chiavari per cercare di proseguire la sua striscia vincente anche con la Virtus Entella. La formazione ligure è però una delle migliori in casa dove ha perso una sola volta, vincendo invece in otto occasioni. I pugliesi sono oltretutto galvanizzati dal buon momento, con la vittoria arrivata nell’ultimo turno contro il Brescia e Colantuono sembra aver trovato grande efficacia con il nuovo trio d’attacco, dove Floro Flores affianca Galano e Brienza. Pronostico per il pareggio.

Pronostico Trapani-Latina - Trapani in campo contro il Latina per riprendere subito la serie positiva che era durata sette giornate e si è interrotta sul campo del Cittadella, in una gara che si è decisa in pieno recupero a favore della squadra veneta. La gara contro il Latina che in classifica ha soli 5 punti in più sembra essere una buona occasione per gli uomini di Calori, ma la formazione laziale è quella che ha ottenuto più pareggi di tutte le squadre durante la stagione, e la divisione della posta è il risultato più probabile anche in questo match.

Pronostico Avellino-Perugia - Al Partenio bella sfida tra due formazioni che sono divise solo da 4 punti in classifica, Avellino e Perugia. La cura Novellino ha fatto certamente bene alla formazione di casa che dopo essere uscita dalla zona salvezza ora cerca l’aggancio a quella playoff, nella quel staziona il Perugia, che ha dato una buona dimostrazione delle sue potenzialità con il pareggio casalingo contro la capolista Frosinone. Anche l’incontro del Partenio potrebbe terminare in pareggio.

Pronostico Ternana-Pro Vercelli - Contro la Pro Vercelli la Ternana non ha altro risultato che la vittoria se vuole continuare a sperare nella salvezza. Gli umbri sono in ultima posizione e non hanno fatto punti nelle ultime cinque gare, mentre i piemontesi stanno sei punti sopra in classifica, per cui lo svantaggio potrebbe essere dimezzato. Nella partita del Bentegodi c’è stata comunque una reazione seppure parziale e Gautieri si augura che prosegua in questa gara con la Pro Vercelli, il cui risultato più probabile è però il pareggio.

Pronostico Carpi-Spezia - Dopo aver raccolto solo 1 punto nelle ultime due trasferte il Carpi prova a risalire la classifica nel match contro La Spezia. Gli emiliani ultimamente hanno segnato poco, e nelle ultime 9 gare disputate hanno vinto una sola volta. Negli allenamenti settimanali si è rivisto in gruppo Sabbione che potrebbe anche essere impiegato da mister Castori, contro la formazione ligure, che se vuole continuare la sua corsa in zona playoff deve osare di più anche in trasferta dove tende invece ad accontentarsi. Pronostico per un pareggio.

Pronostico Ascoli-Novara - L’Ascoli cerca di tornare al successo in casa contro il Novara dopo aver perso le ultime due gare, ma la formazione piemontese non è tra le migliori da affrontare in questo momento, visto che arriva da due successi in fila che l’hanno completamente rilanciata. Dopo il precedente turno infrasettimanale sia l’Ascoli che il Novara devono fare a meno di un giocatore per squalifica, Favilli nelle file dei marchigiani e Macheda in quelle dei piemontesi. Pronostico della gara a favore del Novara.

Pronostico Spal-Pisa - La Spal affronta il Pisa arrivando da due successi consecutivi e dall’aver ridotto ad un solo punto il distacco dal Frosinone primo in classifica, ma sa bene di dover fare qualcosa di più se vuole battere la difesa più arcigna della serie cadetta. I toscani sono leggermente risaliti in classifica e proveranno a fermare anche un attacco che con l’innesto di Floccari ha trovato molte più soluzioni in fase offensiva. Il pronostico della gara vede favorita la formazione di casa.

Pronostico Cesena-Vicenza - Dopo l’inattesa sconfitta inattesa contro la Pro Vercelli, il Cesena torna a giocare sul terreno del Manuzzi con grande voglia di riscatto, dopo aver conquistato un punto prezioso a Latina. La formazione di Camplone ha un buon rendimento casalingo e questo potrebbe pesare sull’esito dell’incontro, ma d’altra parte il Vicenza è squadra che si esprime meglio fuori casa rispetto alle gare disputate al Menti, per cui il risultato più probabile della gara è il pareggio.

